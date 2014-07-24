ABD ile İran arasında ticari yakınlaşma



ABD'li uçak şirketi Boeing'den çarşamba günü yapılan açıklamada İran havayolları İran Air ile uçuş güvenliğine ilişkin malzemelerin ithal edilmesi üzerinde anlaşmaya varıldığı ifade edildi. İran Air'in yedek parçaların yanı sıra uçuş kılavuzları, uçuş biletleri ve incelemelere ilişkin verileri de sipariş ettiği bildirildi. Boeing'in, İran Air'e bağlı başka bir şirket ile de görüşme halinde olduğu açıklandı. ABD, İran'a 1979 İran devriminden bu yana ticari ambargo uyguluyordu.

ABD yönetimi, Boeing'in nisan ayında İran ile geçici bir süreliğine ticaret yapmasına ve uçuş güvenliğini ilgilendiren yedek parçaların satılmasına izin vermişti. Ancak bütünüyle uçakların satılmasına izin verilmiyor. Yedek parçaların İran'a ihraç edilmesi de kasım ayında uzlaşmaya varılan İran'ın nükleer programına ilişkin anlaşmanın neticelerinden biri. Anlaşma, İran ile 5+1 Grubu arasında İran'ın nükleer programını gevşetmesi ve tesislerini uluslararası denetime açması karşılığında, yaptırımların gevşetilmesini öngörüyordu.