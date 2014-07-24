T24 LogoT24 Logo
Ekonomi
Deutsche Welle

ABD ile İran arasında ticari yakınlaşma

ABD ile İran arasında, 1979 İran Devrimi’nden bu yana ilk kez ticari ilişki kuruldu. İran Air, ABD'li uçak şirketi Boeing’den uçak parçaları sipariş etti.

24 Temmuz 2014 13:44


ABD'li uçak şirketi Boeing'den çarşamba günü yapılan açıklamada İran havayolları İran Air ile uçuş güvenliğine ilişkin malzemelerin ithal edilmesi üzerinde anlaşmaya varıldığı ifade edildi. İran Air'in yedek parçaların yanı sıra uçuş kılavuzları, uçuş biletleri ve incelemelere ilişkin verileri de sipariş ettiği bildirildi. Boeing'in, İran Air'e bağlı başka bir şirket ile de görüşme halinde olduğu açıklandı. ABD, İran'a 1979 İran devriminden bu yana ticari ambargo uyguluyordu.

ABD yönetimi, Boeing'in nisan ayında İran ile geçici bir süreliğine ticaret yapmasına ve uçuş güvenliğini ilgilendiren yedek parçaların satılmasına izin vermişti. Ancak bütünüyle uçakların satılmasına izin verilmiyor. Yedek parçaların İran'a ihraç edilmesi de kasım ayında uzlaşmaya varılan İran'ın nükleer programına ilişkin anlaşmanın neticelerinden biri. Anlaşma, İran ile 5+1 Grubu arasında İran'ın nükleer programını gevşetmesi ve tesislerini uluslararası denetime açması karşılığında, yaptırımların gevşetilmesini öngörüyordu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

ABDDevrimiAir ABDBoeingAirGrubuWelle Türkçe dpa/DW BÖ/NH

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24