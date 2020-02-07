ABD ile İran arasında neredeyse savaş başlatan saldırıyla ilgili soru işaretleri

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ABD ve İran arasında neredeyse savaş başlatan gelişmelerin başlangıç noktası olan 27 Aralık'ta ABD üssüne gerçekleşen saldırıya dair soru işaretleri ortaya çıktı. İran destekli Hizbullah’ın gerçekleştirdiği belirtilen saldırıdan yaklaşık bir ay sonra, Iraklı yetkililer saldırının kimin tarafından gerçekleştiğine dair henüz bir bulgu olmadığını fakat IŞİD’i gösteren ibareler olduğunu söyledi.

New York Times’dan Alissa J. Rubin’in haberine göre, ABD’li müteahhitin ölümüne neden olan olayın ardından ABD, Hizbullah’ın sorumlu olduğunu savunarak örgütün Irak’taki üslerine saldırı düzenledi. ABD İran arasında savaşa yaklaşan gelişmelerin üzerinden 1 ayı geçmişken Iraklı yetkililer ilk saldırıyı kimin gerçekleştirdiğine dair soru işaretlerini ortaya koydu.

ABD, Hizbullah’ın sorumlu olduğu konusunda ısrarını sürdürürken Iraklı istihbarat yetkilileri saldırının geldiği yer, yapılış şekli gibi faktörlerden yola çıkarak IŞİD’i işaret eden unsurlar olduğunu belirtti.

Iraklı yetkililer herhangi bir grubun sorumlu tutulması için yeteri kanıt olmadığı vurgularken bölgedeki uzun tecrübeleri ve olayın sonuçlarından hareketle 27 Aralık saldırısında IŞİD’in rol oynamış olabileceğini söyledi.ABD üssüne fırlatılan roketlerin Kerkük’ün Sünni bölgesinden fırlatıldığı ve bu bölgenin IŞİD’in gerçekleştirdiği saldırılarla bilindiği ve Hizbullah’ın 2014 yılından beri Kerkük’te bulunmadığı belirtildi.

IŞİD’in 27 Aralık’ta bombalanan ABD üssününün yakınına birkaç gün önce saldırılar gerçekleştirdiği ve Kasım Aralık aylarında Irak istihbaratının ABD’ye IŞİD’in K1 üssüne saldırı planları olduğu uyarısında bulunduğu ortaya çıktı.

Aynı zamanda ABD üssüne roketlerin fırlatıldığı beyaz araç, olaydan birkaç gün sonra IŞİD'in Ekim ayında infaz gerçekleştirdiği bölgenin bin fit yakınında bulundu.

Iraklı General Ahmed Adnan, “Bütün göstergeler IŞİD’e işaret ediyor” dedi ve IŞİD’in bölgede attığı adımları bildiklerini vurguladı. Adnan, “Biz Irak güçleri olarak bile buraya büyük bir birlik olmadan gelemiyoruz, bölgeyi bilmeyen bir grubun buraya gelip pozisyon alıp saldırı düzenlemesi nasıl mümkün oluyor?” Dedi.

27 Aralık saldırısının ardından ABD-İran arasında yükselen gerilimde neler yaşandı?

ABD üssüne düzenlenen saldırı ve sonucunda 1 ABD'li müteahhitin ölmesinin ardından yanıt gecikmedi. ABD, Irak'ta bulunan Hizbullah üslerine saldırı düzenledi ve 20'den fazla kişi öldü. Irak üzerinde verilen yanıta tepki Irak'ta İran destekleyen grupların da katılımıyla ABD Büyükelçiliği basıldı. ABD'nin verdiği yanıt ise İran ile aralarında gerilimi en yüksek seviyeye taşıdı. İran'ın Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, Irak'ta ABD'nin düzenlediği bir operasyon sonucu öldürüldü.

Tahran, Süleymani'nin öldürülmesinin ardından sert açıklamaların yanı sıra Irak'taki ABD üslerini bombalayarak yanıt verdi. Üslerin bombalandığı sırada Ukrayna Havayolları'na ait bir yolcu uçağının düşürülmesi ve 176 kişinin ölmesi ise İran'ın daha sonra 'hata' olarak belirttiği uluslararası tepki çeken bir gelişme oldu.

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