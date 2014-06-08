ABD ile İran arasında 35 yıl sonra ilk resmi görüşme

İran ile ABD, İsviçre’nin Cenevre kentinde iki gün boyunca doğrudan görüşmelerde bulunacak. ABD Dışişleri Bakanlığı da yaptığı bir açıklamayla görüşmeleri doğruladı.

İran resmi haber ajansı IRNA’nın bildirdiğine göre iki ülke heyetleri arasında gerçekleşecek görüşmelerde, İran’ın nükleer programı konusundaki müzakerelerde kapsamlı bir anlaşmaya ulaşılması yolunda önemli bir adım olması bekleniyor. IRNA, görüşmelerde İran heyetinin başkanlığını Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in temsil edeceğini açıkladı. ABD heyetinin başında da Dışişleri Bakanı John Kerry’nin olması bekleniyor. Görüşmeler iki ülkenin P5+1 olarak adlandırılan İran ile İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve ABD’aden oluşan grup dışındaki ilk kili müzakere olacak.

Devrimden sonra ilk kez

İran ile ABD arasında 1979’daki İslam devrimi ve ardından Tahran’daki ABD Büyükelçiliği’nin basılıp onlarca diplomatın rehin alınması olayından beri diplomatik ilişki bulunmuyor. O tarihten beri gergin olan ilişkinler, Hasan Ruhani’nin geçen Ağustos’ta Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmasıyla yumuşamaya başlamış, Eylül ayındaki BM Genel Kurul toplantıları sırasında iki lider telefonda kısa bir konuşma yapmıştı. ABD Dışişleri Bakanı Kerry de geçen yıl mevkidaşı Zarif ile geçen yıl Cenevre’de kısa bir görüşme yapmıştı.