ABD ile İran 34 yıl sonra telefonda görüştü

ABD ve İran liderleri, 1979 İran Devrimi’nden beri ilk kez temas kurdu ve iki ülke devlet başkanı, 34 yıl sonra telefonda konuştu. Barack Obama ve Hasan Ruhani 15 dakikalık görüşmeyi birbirlerinin dilinde “Allah’a emanet olun” ve “iyi günler” dileyerek sonlandırdı.

ABD ile İran ilişkilerinde tarihi günler yaşanıyor.

Tolga Tanış'ın Hürriyet'teki haberine göre, 1979’daki İran devriminden beri doğrudan temas sağlamayan, birbirlerine “haydut devlet” veya “şeytan Amerika” diye seslen iki devletin liderleri 15 dakika telefonda konuştu.

ABD Başkanı Obama, Beyaz Saray’da bütçe konusundaki açıklamasının başında sürpriz şekilde, “İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile biraz önce telefonda konuştum” dedi.

Sonra Ruhani’nin Twitter hesabında “İran ve ABD liderleri arasında telefon görüşmesinde Başkan Obama “Hüdahafız” (Allah’a emanet olun) Cumhurbaşkanı Ruhani ise “Have a nice day” (İyi günler) dedi” mesajı yayınlandı.

Nükleeri konuştular

Obama, telefon konuşmasıyla ilgili şunları söyledi:

“Telefonda İran’ın nükleer programı ile ilgili bir anlaşmaya varmayı konuştuk. Ruhani’ye ilerlemenin önünde engeller bulunmasına rağmen, kapsamlı bir çözüme ulaşabileceğimize inandığımı söyledim.”

Obama, Dışişleri Bakanı John Kerry’yi İran Hükümeti ile diplomatik çabaları devam ettirme konusunda görevlendirdiğini söyleyerek, “Çözüm için bir zemin olduğuna inanıyorum. İran dini lideri de nükleer silah geliştirilmesine karşı bir fetva yayınladı” dedi ve anlaşmaya son onayı verecek makama da işaret etmeyi ihmal etmedi.

‘Teşekkürler Başkan’

Görüşmenin ardından Ruhani de Twitter adresinden bir açıklama yaptı. Ruhani’nin danışmanları, Ruhani’nin resmi Twitter hesabından yazdıkları mesajlarda, iki liderin nükleer meseleyi çözmede karşılıklı iyi niyet ifade ettiklerini, bu konuda Dışişleri Bakanları’nı görevlendirdiklerini haber verdiler.

Ruhani daha sonra Obama’ya hitaben, “Misafirperverliğiniz ve telefon görüşmemiz için minnetlerimi ifade ediyorum. İyi günler Bay Başkan” dedi.

Obama-Ruhani görüşmesine Gül'den ilk yorum

Türkiye, ABD Başkanı Barack Obama ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani arasında yapılan telefon görüşmesini memnuniyetle karşıladı. Twitter hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Gül, "Uzun zamandır böyle bir diyalog olmasını teşvik ediyordum" dedi.

BM Genel Kurulu'na katılmak amacıyla New York'ta bulunan ve bir haftadır çeşitli toplantılara katılan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Obama ile Ruhani arasındaki telefon görüşmesini memnuniyetle öğrendim. Uzun zamandır böyle bir diyalog olmasını teşvik ediyordum. Umarım bu iyi bir başlangıç olur" ifadesini kullandı.