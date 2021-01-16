ABD ile Hindistan arasındaki S-400 çatlağı büyüyecek mi?

T24 Dış Haberler

ABD, Hindistan'a Rus yapımı hava savunma sistemi S-400'leri alması için muafiyet verme ihtimalinin çok düşük olduğunu bildirdi.

Reuters, ABD'nin Hindistan'a da Türkiye'ye yaptığı gibi S-400 alımı nedeniyle ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası'yla (CAATSA) yaptırım uygulayabileceğini aktardı.

Trump hükûmeti, diplomatik krizi önlemek için Hindistan'a Rusya'yla 5.5 milyar dolarlık anlaşmayı iptal etmesini söylüyordu.

Britanya merkezli ajansa konuşan kaynaklar, Joe Biden hükûmetinin de bu konuda duruşunun değişmemesinin beklendiğini söyledi. Biden, Rusya'ya karşı Trump hükûmetine kıyasla daha sert bir duruş sergilemeyi planladığının sinyallerini vermişti.

Yeni Delhi, ülkenin kendi savunma mühimmatını seçme hakkına sahip olduğunu söyleyerek anlaşma konusunda geri adım atmayacağına işaret etti. Hindistan, ülkeyi Çin'den korumak için hava savunma sistemlerine ihtiyaçları olduğunu söylemişti.