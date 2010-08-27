-ABD İLE DAHA FAZLA DİYALOG KARARI ANKARA (A.A) - 27.08.2010 - Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu'nun ABD ziyaretinde başta Türkiye-ABD ilişkileri olmak üzere, iki ülkeyi de ilgilendiren uluslararası konuların ele alındığı bildirildi. Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Sinirlioğlu ve beraberindekilerin ABD ziyareti hakkında bilgi veren diplomatik kaynaklar, görüşmelerde, İran'ın nükleer programı, Irak'taki son durum, İsrail ile ilişkiler, Kıbrıs, NATO, Orta Doğu, Balkanlar, Afganistan'da Türkiye'nin yapabilecekleri ve Türkiye-ABD arasındaki ikili ilişkiler gibi geniş kapsamlı konuların gündeme geldiğini belirtti. Kaynaklar, Sinirlioğlu ve beraberindeki heyetin ABD Dışişleri Bakanı Yardımcısı Jim Steinberg, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı William Burns, ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Dennis McDonough, ABD Savunma Bakanlığı Müsteşarı Michele Flournoy, ABD'nin Avrasya Enerji Özel Temsilcisi Richard Morningstar ile olumlu görüşmeler yaptığını kaydetti. Kaynaklar, bu görüşmelerin Türkiye'nin söylediklerinin net olarak anlaşılması açısından iyi bir fırsat olduğunu, herhangi bir yanlış anlaşılma olmaması için de birçok konuyu ilk ağızdan anlattıklarını ifade etti. İran ve İsrail konularında taraflar arasında (Türkiye-ABD) görüş ve yöntem farklılıkları olduğunu ifade eden kaynaklar, iki ülkenin Irak ve Afganistan konusunda görüşlerinin uyduğunu belirtti. Kaynaklar, Türkiye ve ABD'nin Irak konusunda birçok alanda işbirliği yaptığını vurguladı ve Türkiye'nin Irak'ta geniş tabanlı bir hükümet kurulmasını istediğini hatırlattı. Bakanlık kaynaklarına göre ABD, terörle mücadele konusunda Türkiye'ye tam desteğini ifade ederken, sadece Irak'ın kuzeyi konusunda değil, terör örgütünün Avrupa'dan gelen maddi desteğiyle de alakalı görüşüldüğünü aktardı. Görüşmelerde Avrupa Birliği sürecinin de ele alındığını bildiren kaynaklar, özellikle Balkanlar'da ABD'nin sürece daha fazla dahil olmasını istediklerini, Bosna'ya NATO sürecinin açılması, Kosova'nın bağımsızlığı gibi konularında ele alındığını anlattı. Kaynaklar, Ortadoğu barış sürecinin de ele alındığını ancak Türkiye'nin bu süreçte yardımcı olabilmesi için İsrail ile ilişkilerinin düzelmesi gerektiğini, zira Suriye'nin sadece Türkiye aracılığıyla bu görüşmeleri kabul ettiğini söylediklerini belirtti. İran'ın nükleer meselesi ve İsrail'le yaşanan krizin ardından ABD'de menfi bir hava olduğunu ifade eden kaynaklar, görüşmelerde ABD yönetimin kongreyi daha fazla bilgilendirmeleri noktasında Türkiye'den yardım istediğini dile getirdi. Bakanlık kaynaklarına göre, Türkiye bundan sonra ABD kongresinde her konuda daha fazla bilgilendirme kampanyası yürütecek ve bunu da kongre seçimlerinden sonra başlatacak. Bu konuda ABD yönetiminden de destek sözü aldıklarını söyleyen kaynaklar, yapılan olumlu görüşmeler konusunda da kongreyi bilgilendireceklerini aktardı. Diplomatik kaynaklar, uzun görüşmelerin ardından Türkiye ve ABD'nin birbirini daha iyi anladığını belirterek, başta İran meselesi olmak üzere taraflar arasında bazı yanlış anlaşılmalar olduğunu, bu nedenle karşılıklı olarak daha sık görüşülmesine karar verildiğini dile getirdi. Heyetin ziyareti sırasında ABD'de kongrenin kapalı olduğunu, bu nedenle temaslar sırasında görüşme yapılmadığını kaydeden dışişleri kaynakları, ABD'de kongrenin tek taraflı bilgiye maruz kaldığını, hatta bazı bahsedilen konularda bilgi sahibi olmadıklarını anladıklarını, bu nedenle kongrenin devamlı surette bilgilendirilmesi gerektiğini yineledi. ABD ile üst düzey temasların daha da artacağını dile getiren kaynaklar, gelecek ay yapılacak BM Genel Kurulunda Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun da çeşitli temaslarda bulunacağını kaydetti. Kaynaklar ayrıca ekim ayında Amerikan-Türk Konseyi toplantısının yapılacağını, siyasetten ticarete birçok konunun ele alınacağını ve Türkiye'nin de bakan düzeyinde temsil edileceğini söyledi. -RICCIARDONE'NİN DURUMU- ABD Başkanı Barack Obama tarafından Ankara Büyükelçiliğine aday gösterilen ve henüz kongre tarafından atanmayan Francis Joseph Ricciardone hakkında da görüşüldüğünü belirten kaynaklar, muhataplarına büyükelçinin bir an önce gelmesini istediklerini söylediklerini aktardı. Kaynaklar, ilgililerin kendilerine kapalı bir şekilde, kongrede bu durumun aşılması durumunda büyükelçinin eylül ayında gelebileceğini bildirdiklerini ifade etti. -İSRAİL İLE İLİŞKİLER- Diplomatik kaynaklar, özellikle İsrail ile ilişkiler konusunun da görüşüldüğünü, 9 Türk vatandaşının ölmesinin kolay unutulacak birşey olmadığının vurgulandığını aktardı. Türk heyeti, Amerikalı muhataplarına, "İsrail en başından özür ve tazminat yoluna gitseydi", ilişkilerin durumunun daha farklı olacağını iletti. BM uluslararası soruşturma heyetinin ilk raporunu 15 Eylülden önce sunacağını belirten kaynaklar, nihai raporun ise 6 aylık çalışma raporundan sonra verileceğini belirtiyor.