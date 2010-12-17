-ABD İLE ÇİN YETKİLİLERİ GÖRÜŞTÜ PEKİN (A.A) - 17.12.2010 - ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı James Steinberg başkanlığındaki üst düzey heyetin, Çin Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle "yararlı" görüşmelerde bulunduğu bildirildi. ABD'nin Pekin büyükelçiliği tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, Steinberg başkanlığındaki ABD heyetinin ve Çinli yetkililerin Kore Yarımadası'ndaki gerginliği ele aldıkları görüşmelerin "yararlı" geçtiği belirtildi. Fazla ayrıntıya girilmeyen açıklamada, iki tarafın, görüşmeler sırasında, ABD ve Çin'in kuzeydoğu Asya'daki barış ve istikrarın korunmasına ve Kore Yarımadası'nda nükleer silahsızlanmaya verdikleri öneme değindiklerini ifade edildi. Yeni Çin Haber Ajansının yayımladığı haberde ise Çin Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Dai Bingguo'nun ABD heyetiyle görüşmesi sırasında, Kore Yarımadası'ndaki gerginliğin "bir an önce azaltılması" gereğinin altını çizdiği belirtildi. Üç günlük ziyarete bulunan James Steinberg, Çin'deki temaslarının ardından Japonya'ya gitti. ABD, Kore yarımadasında 23 Kasımda Güney ve Kuzey Kore arasında karşılıklı ateş açılmasıyla patlak veren gerilimi düşürmeye çalışıyor. Washington, Batılı müttefikleri ve Japonya'nın, Kuzey Kore üzerinde etkili olmaya çağırdığı Çin, bu ülkeye baskı yapmayacağını ifade etmişti. Kuzey Kore'yi, ekonomik ve diplomatik destek karşılığında nükleer silah geliştirmekten vazgeçirmek amacıyla 2003'de başlatılan, ABD, Çin, Rusya, Japonya, Güney ve Kuzey Kore'nin katıldığı altılı görüşmeleri Nisan 2009'da tek taraflı olarak durduran Pyongyang yönetimi son olarak, bu görüşmeleri sürdürmeye hazır olduğunu açıklamıştı.