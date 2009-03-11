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Dünya

ABD ile Çin gemi krizinde uzlaştı

ABD Dışişleri Bakanı Clinton ve Çinli muadili Jiechi, geçen haftaki gemi krizi gibi olayların tekrarlanmaması konusunda anlaştı

11 Mart 2009 02:00

ABD Dışişleri Bakanı Clinton ve Çinli muadili Jiechi, geçen haftaki gemi krizi gibi olayların tekrarlanmaması konusunda anlaştı

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ve Çinli muadili Yang Jiechi, Güney Çin Denizi'ndeki gemi krizi gibi olayların bir daha çıkmaması konusunda ortak görüş bildirdi.

Clinton, Yang ile ABD Dışışleri Bakanlığı'ndaki görüşmesinden sonra gazetecilere, gelecekte de benzer olayların olmaması için birlikte çalışılması gerektiğine karar verdiklerini söyledi.

Çin savaş gemilerinin, geçen Pazar Güney Çin Denizi'ndeki uluslararası sularda silahsız bir Amerikan gemisi yakınlarında tehlikeli manevralar yapması üzerine iki ülke arasında kriz çıkmıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Amerikan gemisinin uluslararası sularda Çin savaş gemileri tarafından taciz edildiğini açıklamış, Çin hükümeti nezdinde olayı protesto etmişti. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ma Caoşü de, Amerikan gemisinin uluslararası kuralları ve Çin yasalarını ihlal ettiğini ileri sürerek, olayı kınadıklarını belirtmişti.

Yang'ın yarın da ABD Başkanı Barack Obama tarafından kabul edileceği bildirildi.

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