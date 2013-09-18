ABD ile Brezilya arasındaki telekulak krizi ziyareti iptal ettirdi

Brezilya Cumhurbaşkanı Dilma Rouseff ABD istihbaratının kendisine, yardımcılarına ve devlet petrol şirketine ait internet yazışmalarını izlediği suçlamaları üzerine, Washington'a yapacağı resmi ziyareti iptal etti.

ABD Ulusal Güvenlik Kurumu NSA'in yazışmaları izlediği suçlamaları, eski istihbaratçı Edward Snowden'ın ifşa ettiği belgelere dayanıyor.

ABD Başkanı Barack Obama olayın inceleneceğini taahhüt etti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Obama ve Rouseff'in konuyu telefonla görüştüğü belirtildi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Brezilya vatandaşlarının yaygın bir şekilde izlendiği iddiaları, geçen Temmuz'da Rio de Janerio'daki Guardian gazetesi Muhabiri Glenn Greenwald tarafından yayımlanmıştı.

Greenwald, NSA'in Rouseff'in internetteki tüm faaliyetlerini izlediğini iddia etmişti.

Bu ay başında Greenwald'ın Brezilyalı Globo Televizyonuna yaptığı haberde de NSA'in yasadışı bir şekilde Brezilya devlet petrol şirketi Petrobras'ın verilerine ulaştığı iddia edildi.

Şirketin gelecek ay yapacağı önemli bir ihalede, Rio de Jenario açıklarındaki petrol arama ve çıkartma imtiyazları satışa sunulacak.

Roussef, suçlamaların doğrulanması durumunda, bunun NSA'in 'endüstriyel casusluk' yaptığı anlamına geldiğini söyledi.

Rouseff'in 23 Ekim'de başlaması planlanan ABD ziyareti, 1995'ten bu yana bir Brezilya liderinin bu ülkeye yaptığı ilk resmi gezi olma özelliğini taşıyacaktı.

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Rouseff ayrıca, ABD’de bu yıl resmi programla ağırlanan tek dünya lideri olacaktı.

Brezilya hükümetinden yapılan açıklamada, 'Ziyaret tarihinin yakın olması, ziyarete dek olayla ilgili zamanında bir soruşturma yapılacağı, yanıtlar verileceği ve izleme faaliyetlerinin durdurulacağı taahhüdü bulunmadığı için, gezi planlandığı gibi yapılmayacak' denildi.

Açıklamada ayrıca, konu 'tam bir çözüme kavuşturulduğunda' gezinin 'mümkün olan en kısa zamanda' gerçekleştirileceği vurgulandı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jay Carney, ziyaretin 'hiçbir karşılıklı sorunla gölgelenmemesi için' erteleme kararını Obama ve Rouseff tarafından birlikte alındığını söyledi.

Geçici olarak Rusya'ya sığınan eski Amerikan istihbarat görevlisi Edward Snowden, ABD Ulusal Güvenlik Kurumu NSA'nin Amerikan vatandaşlarının internetteki faaliyetlerini ve telefon konuşmalarını yasa dışı izlemeye aldığını ifşa eden belgeleri sızdırmıştı.