ABD ile Avrupa arasında İran konusunda görüş ayrılığı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ABD ve Avrupa'nın İran ile imzalanan nükleer anlaşmayla ilgili tartışmada "uzlaşma noktasının çok uzağında" olduklarını söyledi. Maas, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile buluşmasının ardından verdiği demeçte "tarafların son derece farklı tutum içinde olduklarını" belirtti. Bakan görüş ayrılığının ABD ile Avrupa arasındaki ilişkiler açısından endişeye yol açabileceğini ifade etti.

Avrupa Birliği (AB) ile imzacı Avrupa ülkelerinin anlaşmanın Tahran ile görüşmeler yoluyla genişletilmesi konusunda tam dayanışma içinde olduklarını söyleyen Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Beyaz Saray Güvenlik Danışmanı John Bolton ile yaptığı görüşmeden sonra, Washington ile İran'a dair yapacakları görüşmelerin zor geçeceğini Atlantik ilişkilere gölge düşmesinden endişe duyduklarını dile getirdi.

ABD'nin son derece önemli bir ortak olduğunu vurgulayan Heiko Maas, diyaloğun sürdürülmesini kararlaştırdıklarını ve Almanya ile Avrupalı ortaklarının anlaşmaya bağlı kalmakta kararlı olduklarını Güvenlik Danışmanı Bolton'a aktardığını belirtti. Maas "Yakın çevremizde nükleer silahların yayılmasını istemiyoruz. İran'ın da anlaşmaya sadık kalması için elden gelen yapılmalıdır” dedi.

Fransa'dan ABD'ye eleştiri

Fransa Dışişleri bakanı Jean-Yves Drian, ABD'nin İran politikasını "son derece riskli" olarak tanımladı. Bakan bir radyoya yaptığı açıklamada, "ABD'nin tutumunun bölgedeki tehlikeyi daha da arttıracağını ve İran hakkında alınan ağırlaştırılmış yaptırımların diyaloğa katkıda bulunmayacağını" söyledi. Pompeo tarafından ilan edilen ağırlaştırılmış yaptırımların İran'daki muhafazakârları güçlendirip Cumhurbaşkanı Ruhani'nin konumunu zayıflatacağını belirten Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian "savaş tehlikesi görüyor musunuz?" sorusuna "evet" yanıtını verdi.

Başkan Donald Trump 8 Mayıs'ta İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan çekildiklerin ve yaptırımların yeniden başlatılacağını duyurmuştu. Trump İran ile daha kapsamlı yeni bir anlaşma yapılmasını talep ediyor. Dışişleri Bakanı Pompeo İran'a "tarihin en ağır yaptırımlarının" uygulanacağını açıklamıştı.

İran televizyonunun bildirdiğine göre ruhani lider Ayetullah Ali Hamaney Çarşamba günü "ABD ile diyalog yürütmenin mümkün olmadığını, ABD'nin sözünü tutmadığını ve ABD'ye güvenilemeyeceğini" söyledi.

DW, afp/AG, BÖ

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