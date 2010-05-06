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ABD ile anlık istihbarat 6 saate indirildi

Tunceli'deki karakol baskınından sonra ABD ile yapılan anlık istihbarat 24 saatten 6 saate indirildi.

06 Mayıs 2010 03:00

T24- Tunceli'deki son karakol baskınının ardından, ABD ile yapılan anlık istihbarat paylaşımı yeniden gündeme geldi. Bilgi paylaşımının Türk tarafına tam 6 saat sonra ulaşabildiği ortaya çıktı. 
    

Aslında süre 6 saate yeni düşürüldü. Daha önce bilgilerin Türkiye'ye ulaşması 24 saati aşıyordu.


Şubat'ta Amerikan Savunma Bakanı Gates'in Türkiye ziyaretinde 24 saatin çok uzun olduğu anlatıldı ve bu süre 6 saate indirilebildi. Ancak CNN TÜRK'e konuşan kaynaklar, bu sürenin hala yetersiz olduğu görüşünde.


Kaynaklar, "6 saat değil, 10 dakikalık bir süre teröristlerin kaçması için yeterli" diyerek, Amerika'dan daha fazla işbirliği istediklerinin mesajını verdi.


İstihbarat bilgilerinin anı anına paylaşılamamasının önünde hala engeller var. Kaynaklar, "Bazen kötü hava koşulları veri toplamaya engel oluyor, bazen de farklı noktalara bilgiler iletildiği için süre uzuyor" dedi.


Amerika'nın insansız hava uçaklarının özellikle Kuzey Irak'ta topladığı bilgiler, önce Amerika'nın istihbarat merkezine, ardından da Türkiye-Amerika-Irak arasında kurulan üçlü mekanizmanın Erbil'deki ofisine gidiyor. Bu da bilgilerin Türk tarafına iletilmesini geciktiriyor. (cnnturk)

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