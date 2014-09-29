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Dünya
Deutsche Welle

ABD ile Afganistan arasında güvenlik anlaşması

Afganistan’da göreve gelen yeni devlet başkanının ilk icraatı ABD ile önemli bir güvenlik anlaşmasının imzalanması olacak. Salı günü imzalancak anlaşma 10 bin ABD askerinin ülkede kalmasına izin veriyor.

29 Eylül 2014 21:14


ABD Başkanı Barack Obama'nın üst düzey danışmanlarından John Podesta tarafından yapılan açıklamaya göre, Afganistan salı günü Amerikan askerlerinin 2014 sonrasında da ülkede kalmasına olanak veren önemli bir güvenlik anlaşmasına imza atacak.

Podesta, açıklamayı ABD'nin Kabil Büyükelçiliği'nde düzenlenen basın toplantısında yaptı.

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani'nin danışmanı Davut Sultanzoy ise “İkili Güvenlik Anlaşması salı günü imzalanacak. Ancak Devlet Başkanı tarafından değil, üst düzey bir bakan tarafından” açıklamasını yaptı.

Sultanzoy, “Anlaşmanın imzalanması, Devlet Başkanı Gani'nin taahhütlerini yerine getirdiğini gösteriyor. Görevine başlamasından bir gün sonra imzalanacağını söylemişti ve öyle de olacak” dedi.

Güvenlik anlaşması, resmi muharip misyonuna dahil birliklerin 31 Aralık'ta çekilmesinin ardından, ülkede 10 bin ABD askerinin kalmasına izin veriyor. ABD adına imzayı Podesta atacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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