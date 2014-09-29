ABD ile Afganistan arasında güvenlik anlaşması



ABD Başkanı Barack Obama'nın üst düzey danışmanlarından John Podesta tarafından yapılan açıklamaya göre, Afganistan salı günü Amerikan askerlerinin 2014 sonrasında da ülkede kalmasına olanak veren önemli bir güvenlik anlaşmasına imza atacak.

Podesta, açıklamayı ABD'nin Kabil Büyükelçiliği'nde düzenlenen basın toplantısında yaptı.

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani'nin danışmanı Davut Sultanzoy ise “İkili Güvenlik Anlaşması salı günü imzalanacak. Ancak Devlet Başkanı tarafından değil, üst düzey bir bakan tarafından” açıklamasını yaptı.

Sultanzoy, “Anlaşmanın imzalanması, Devlet Başkanı Gani'nin taahhütlerini yerine getirdiğini gösteriyor. Görevine başlamasından bir gün sonra imzalanacağını söylemişti ve öyle de olacak” dedi.

Güvenlik anlaşması, resmi muharip misyonuna dahil birliklerin 31 Aralık'ta çekilmesinin ardından, ülkede 10 bin ABD askerinin kalmasına izin veriyor. ABD adına imzayı Podesta atacak.