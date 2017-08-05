ABD iklim anlaşmasından çekileceğini BM'ye bildirdi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), 2015'te 150 kadar ülkeyle birlikte imzalayarak tarafı olduğu Paris İklim Anlaşması'ndan çekileceklerini resmi olarak Birleşmiş Milletlere (BM) bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan 4 Ağustos tarihinde yapılan açıklamaya göre, üç sene sürmesi beklenen anlaşmadan çekilme sürecinde ABD'nin BM nezdinde yürütülen iklim görüşmelerine katılmaya devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, "ABD, salınımları azaltırken ekonomik büyümeyi teşvik edip enerji güvenliğini temin eden dengeli bir iklim politikasını destekliyor" denildi.

ABD Başkanı Donald Trump, haziran ayının başında selefi Barack Obama'nın imzacılarından biri olduğu iklim değişikliği anlaşmasından ayrıldıklarını söylemişti. Trump, anlaşmanın ABD'ye büyük bir finansal yük getireceğini ve o sebepten "ABD vatandaşlarının refahını öncelemeyen bir anlaşmada yer alamayacaklarını" ifade etmişti.

Bununla birlikte Trump, yeni bir anlaşma için görüşmelere açık olduğunu belirtmişti.

'ABD Paris Anlaşması'na yeniden dahil olmaya açık'

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında da, Trump'ın yeni bir anlaşmaya açık olduğu hatırlatılarak, "ABD, kendine, kendi işletmelerine, işçilerine, insanlarına ve vergi mükelleflerine daha uygun koşulları tanımlayabilirse Paris Anlaşması'na yeniden dahil olmaya açık" denildi.

Ancak Paris İklim Anlaşması'nın tarafı olan ülkeler Trump'ın haziran ayındaki açıklamasının ardından, böyle bir durumun söz konusu olmadığını kaydetmişti.

2015'te Paris'te 197 taraf ülkeden 147'sinin imzasıyla varılan mutabakata göre hedef, atmosferdeki sera etkisiyle ısınmanın sanayi öncesi çağa kıyasla 2 derecenin altında tutulması. İmzacı ülkelerin bu hedefe erişebilmek için kendi ülkelerinde atabilecekleri adımları bir liste olarak BM'ye sunmaları gerekiyor.

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Reuters/AFP/DÇ/BW