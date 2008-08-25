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Dünya

ABD iki yıl daha Irak'ta

Irak Başbakanı Maliki, yabancı ülke askerlerinin, 2011 yılı sonunda Irak'tan çekileceğini açıkladı.

25 Ağustos 2008 03:00

Irak Başbakanı Maliki, yabancı askerlerin 2011 yılı sonunda Irak'tan çekileceğini söyledi.
Maliki, yabancı askerlerin 2011 yılı sonunda Irak'tan çekilmesi konusunda ABD ile anlaştıklarını açıkladı. Irak'ın başkenti Bağdat'taki Yeşil Bölge'de aşiret liderleriyle görüşen Nuri El Maliki, 2011 yılı sonuna kadar Irak topraklarındaki bütün yabancı güçlerin çekilmesi konusunda ABD ile anlaşmaya vardıklarını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Rice geçen hafta Irak'ı ziyaret etmişti. Irak Dışişleri Bakanı Zebari ile ortak basın toplantısı düzenleyen Rice, ABD ile Irak'ın Amerikan askerlerinin Irak'ta Aralık 2008'den sonraki varlığına ilişkin anlaşmaya çok yakın olduğunu açıklamıştı.

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