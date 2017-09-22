ABD: İki lider referandumun yapılmasına itirazlarını teyit etmişlerdir

İstanbul, 22 Eylül (DHA) - ABD Ankara Büyükelçiliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump\'ın yaptıkları görüşmede, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi\'nin 25 Eylül\'de düzenlemeyi planladığı referanduma \"itirazlarını teyit ettiklerini\" açıkladı.

Büyükelçiliğin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

\"ABD Başkanı Donald J. Trump, bugün (dün) Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmiştir. Görüşmede, ABD ile Türkiye arasındaki stratejik ortaklık bir kez daha teyit edilmiş, bölgesel istikrarın geliştirilmesi ve terörizmin her türünün bertaraf edilmesinde birlikte çalışmayı sürdürme konusunda mutabakat sağlanmıştır. İki lider, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi\'nin 25 Eylül\'de düzenlemeyi planladığı referanduma itirazlarını ve referandumun yapılması durumunda ortaya çıkabilecek ciddi sonuçlara itirazlarını teyit etmişlerdir. Ayrıca Kürt liderlere, ABD ve Türkiye\'nin de onaylamaya ve desteklemeye hazır bulunduğu bütün öne çıkan konuların yoğun müzakere süreciyle çözümlenmesini kabul etme çağrısında bulunmuşlardır.\"