ABD, iki bakana yaptırımı kaldırdı, dolar 5.42'ye kadar geriledi

Türkiye'nin ABD'nin İran'a uygulayacağı yaptırımlardan muaf tutulabileceğine yönelik beklentiler ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelik yaptırımları kaldırmasının ardından dolar/TL 5.42'e kadar geriledi. Euro/TL 6.1930 seviyesinde işlem görürken Borsa İstanbul Endeksi de yüzde 2.01 artışla 94 bin 247 puana kadar yükseldi.

ABD, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu yaptırım listesinden çıkardı. İki bakan ABD vatandaşı rahip Andrew Brunson'ın Türkiye'deki tutukluluğu nedeniyle ABD tarafından Ağustos ayında yaptırım listesine alınmıştı.

Dışişleri bakanlığı sözcüsü Hami Aksoy da ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ile ABD iç güvenlik bakanı Nielsen ile ilgili olarak yaptırım uygulanması kararının kaldırıldığını duyurdu.

ABD ve Çin arasında ticaret geriliminin yatışacağı beklentileri ile gelişmekte olan piyasalarda artan risk iştahına paralel dün gerileyen dolar/TL bu sabah 5.50 seviyesinin altına inmişti. Dönmez'in açıklamasının ardından ise 5.50'li seviyelerdeki dolar/TL kademeli olarak 5.45'e kadar gerilemişti. Bakanlara yönelik haber öncesi 5.47'li seviyelerde olan dolar/TL sonrasında ise 5.4335 seviyesine kadar geriledi.

Dolar/TL saat 17:20'de 5.42; Euro/TL 6.1930 seviyesinde işlem gördü.

BIST-100 endeksi yüzde 2.2 primle 94.350 puanda hareket ederken, bankacılık endeksi de yüzde 3.4 yukarıda.

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, ABD'nin İran'ın petrol ihracatını hedefleyen yaptırımlarında Türkiye'ye istisna uygulayıp uygulamayacağı konusunda Türkiye'ye bir yazı gelmediğini, ancak bazı duyumlar olduğunu söyledi.