ABD İHA'lar için 'suikast mahkemeleri' kurmaya hazırlanıyor

ABD'li senatörler, İnsansız Hava Aracı hedeflerini değerlendirecek bir suikast mahkemesi kurulmasını tartışıyor. Beyaz Saray Terörle Mücadele Danışmanı John Brennan'ın perşembe günü suikast mahkemeleri kurulmasını önermişti. Brennan İha'larla saldırılacak kişilerin listesini ABD Başkanı Obama'ya veren isim olarak tanınıyor.

ABD Senatosu, insansız hava araçları programı kapsamında 'hedef'leri ele alacak ve programın kapsamını sınırlayacak gizli bir suikast mahkemesi kurulması fikri üzerinde duruyor.

Fikir, ABD Başkanı Barack Obama'nın CIA Başkanlığı'na aday gösterdiği Beyaz Saray Terörle Mücadele Danışmanı John Brennan'ın Senato İstihbarat Komitesi'ne verdiği ifadede ileri sürülmüştü.

Brannan 'ölüm listesi'ni savundu

John Brennan, Senato İstihbarat Komitesine yaptığı sunumda 4 saat boyunca "ölüm listesi"ninin sadece bir caydırıcı unsur olarak, yakın ve büyük terörist tehditler için kullanıldığını iddia etti. CIA'nin sorgulama yöntemi ''Waterboarding''i ''menfur'' bir yöntem olarak tanımladı.

İha'ların sadece caydırıcı bir unsur olarak kullanıldığını ileri süren Brennan, yakın ve büyük terörist tehditler için kullanıldıklarını ekledi. Brennan, İHA saldırılarının cezalandırma aracı olarak kullanılmadığını söyledi.

İnsansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırıların kanunlara tamamen uyumlu olduğunu iddia eden Brennan, yine de teröristlerin canlı ele geçirilmelerinin bilgi edinme açısından öldürülmesinden daha iyi olduğunu belirtti. Brennan, insansız hava araçları saldırılarında sivil ölümlerin ise seyrek yaşandığını iddia etti.

İnsansız hava araçlarıyla yapılan saldırılar, aralarında Yemen ve Pakistan'ın da bulunduğu ülkelerde sivillerin de ölümüne neden olduğu için insan hakları savunucuları tarafından "yargısız infaz" olarak değerlendiriyor.

2011 yılının Mart ayında Pakistan'da dört militanı taşıyan bir araca düzenlenen insansız hava aracı saldırısında aşiret liderleri ve yerel tüccarların da aralarında bulunduğu 40 kişi hayatını kaybetmişti.