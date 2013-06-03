ABD: Türkiye'de yaşananlardan kaygı duyuyoruz

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Gezi Parkı protestolarına müdahale eden polislerin aşırı güç kullandığı yönündeki haberlerden dolayı ABD'nin kaygılı olduğunu belirterek Türkiye'deki tüm taraflara provokasyondan kaçınma çağrısı yaptı.

Reuters haber ajansının aktardığına göre Kerry, ABD'nin Türkiye'de aşırı güç kullanımı olduğu yönündeki haberlerden dolayı kaygılı olduğunu belirtti.

Kerry, tüm taraflara provokatif eylemlerden kaçınmaları için çağrı yaparken, güç kullanımıyla ilgili kapsamlı bir soruşturma yapılacağını ümit ettiğini de söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı, "ABD barışçıl gösteriler de dahil ifade özgürlüğü hakkını savunmaktadır" dedi.