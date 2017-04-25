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Dünya

ABD, İdlib'deki saldırıyla ilgili oldukları iddiasıyla 271 Suriyeliyi yaptırım listesine aldı

Suriye Bilimsel Çalışmalar ve Araştırma Merkezinde çalışan 271 kişi, ABD'nin yaptırım listesine alındı

25 Nisan 2017 00:13

ABD yönetimi, İdlib'de kimyasal silah kullanılarak düzenlendiği öne sürülen saldırısıyla ilgili oldukları iddiasıyla Suriye Bilimsel Çalışmalar ve Araştırma Merkezi’nde çalışan 271 Suriyeliyi yaptırım listesine aldı.

ABD Hazine Bakanlığı, yaptırım listesine alınan Suriyelilerle ilgili yazılı bir açıklama yaptı. 

Açıklamada, 4 Nisan'da Suriye'nin İdlib kentinde Esad rejimi tarafından düzenlenen kimyasal saldırıya karşı, ülkedeki kimyasal silahları geliştiren, gerekli materyalleri temin eden ve silahları kullanıma sunan hükümet biriminin hedef alındığı ifade edildi. 

Açıklamada, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in, "Bu adım, diktatör Beşşar Esad rejimi tarafından Han Şayhun'da masum sivillere karşı sarin gazı kullanılmasına bir cevaptır. Bu tür barbar kimyasal silahların yaygınlaşmasını engellemek için Esad rejimini apaçık insan hakları ihlallerinden sorumlu tutacağımız noktasında ABD olarak net bir mesaj gönderiyoruz." ifadesine de yer verildi. 

En geniş kapsamlı yaptırımlardan biri olduğu belirtilen kararla Suriye rejimine bağlı Suriye Bilimsel Çalışmalar ve Araştırma Merkezinde çalışan ve kimyasal silah geliştirilmesine görev alan 271 Suriyeli yaptırım listesine alınmış oldu. Bakanlık, yaptırım listesine alınan 271 kişinin isim ve görevlerini de ayrı bir listeyle kamuoyuna duyurdu. 

Açıklamada, 12 Ocak 2017'de ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından 18 üst düzey Suriye rejimi yetkilisinin ve 5 Suriye rejim ordusu unsurunu

Esad rejiminin İdlib'in Han Şeyhun beldesine 4 Nisan'da düzenlediği kimyasal saldırıda, çoğu çocuk 100'den fazla sivilin öldüğü, 500 kişinin gazdan etkilendiği belirtilmişti. 

ABD Başkanı Donald Trump, 7 Nisan'da, kimyasal saldırıya cevap olarak, saldırıyı gerçekleştiren uçakların inip kalktığı Şayrat Hava Üssüne füze saldırısı düzenlenmesi talimatı vermiş, böylece iç savaşın başladığı 2011'den bu yana ABD yönetimi Esed rejimine karşı ilk kez askeri bir adım atmıştı. 

 

 

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