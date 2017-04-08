ABD İdlib saldırısında Rusya’nın rolünü araştıracak

İdlib yakınlarındaki Han Şeyhun kasabasına kimyasal gazla düzenlendiği iddia edilen saldırıdan Şam'ı sorumlu tutan ABD, Rusya'nın saldırının hazırlık aşamasındaki veya gerçekleştirilmesindeki rolünü de araştıracağını bildirdi.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkilinin cuma günü Washington'da yaptığı açıklamada, "şu aşamada Rusya'nın katılımına ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyor ancak bunu araştırıyoruz” dedi. ABD'li yetkili, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın müttefiki olan Rusya'nın en azından saldırıyı engellememekle suçlandığını ifade etti.

Rusya'nın kimyasal silahlara ilişkin deneyimi olduğunu belirten yetkili, Savunma Bakanlığı'nın 80’e yakın kişinin hayatını kaybettiği saldırıda kullanılan uçakların, ABD'nin vurduğu hava üssünden kalktığına emin olduğunu söyledi. Ancak bu saldırıda hangi uçakların kullanıldığı konusunda kesin bilgi bulunmadığı belirtildi.

Washington, kimyasal gazla yapıldığı iddia edilen saldırıdan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı sorumlu tutuyor. Suriye hükümeti ise kimyasal gaz kullandığı suçlamalarını reddediyor. Şam'dan yapılan açıklamada, direnişçilerin mühimmat deposundaki kimyasal gazların açığa çıktığı belirtilmişti. Rusya'dan yapılan açıklamada da, Suriye'de hükümete bağlık birliklerin 2014 yılından beri kimyasal silahının bulunmadığı kaydedilmişti.

Askeri hat kesilmedi

Öte yandan, Washington ve Moskova arasındaki gerginliğe rağmen, ABD hükümeti Suriye hava sahası üzerindeki olası kazaları önlemek için Rusya ile birlikte kurulan askeri güvenlik hattının kullanıma açık olduğunu duyurdu. ABD Savunma Bakanlığı'ndan Cuma günü yapılan açıklamada, askeri iletişim kanalının açık olduğu belirtildi.

Rusya'dan daha önce yapılan açıklamada ise ABD'nin Humus yakınlarındaki hava üssüne saldırısının ardından, bu hattın anlamını yitirdiği kaydedilmişti.

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AFP/dpa/JD/GA