ABD, İdlib'te El Kaide operasyonu düzenledi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Özel Kuvvetleri’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda, Türkiye sınırında terörle mücadele operasyonu düzenlediğini duyurdu. Pentagon, operasyonda El Kaide üyesinin hedef aldığını açıkladı.

CNN’de yer alan habere göre, Pentagon Basın Sözcüsü John Kirby, dün gece saatlerinde ABD Özel Güçleri’nin İdlib vilayetinde helikopterlerle operasyon düzenlediğini açıkladı. Kirby, “Görev başarıyla tamamlandı.” dedi.

Reuters’a konuşan kaynaklar, ABD askerlerinin Türkiye sınırının sıfır noktasında bulunan Heyet Tahrir Şam örgütünün kontrolünde bulunan kasabaya helikopterlerle indiğini söyledi.

Görgü tanıkları, helikopterlerin bölgeyi terk etmesi sonrasında keşif uçaklarının bir süre uçuş yaptığını, Heyet Tahrir el Şam militanlarının da baskının ardından olay yerine gittiğini ekledi.

Associated Press, olay yerindeki ilk müdaheleyi yapanlardan aktardığına göre, 6'sı çocuk olmak üzere 13 sivilin operasyonda öldürüldüğünü belirtti.

Pentagon Sözcüsü Kirby, Amerikan tarafından can kaybının olmadığı ve daha fazla bilgi mevcut olduğunda paylaşılacağını belirtti.