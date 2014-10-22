'ABD, içindeki aşırı uçları Suriye'de eritiyor'

Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Köni, IŞİD'i besleyenlerin insan kaynağının Suriye ve Irak'a gelerek, burada ölmelerini istediklerini iddia etti.

CnnTürk'te 5N1K programında Cüneyt Özdemir'in konuğu olan Prof. Dr. Hasan Köni, IŞİD'le ilgili çok çarpıcı bir iddiada bulundu.



IŞİD'in içerisinde Çeçenlerin, Endonezyalı, Malezyalı olduğunu söyleyen Köni, "ABD de kendi içinden gelen bu aşırı güçleri Suriye'de eritiyor. Kaç ölü var? Bu ölenlerin aileleri neden ses çıkarmıyor? Aileleri reaksiyon göstermiyor. ABD bu aşırı güçlerin gelmelerine izin veriyor" dedi.

Hasan Köni şunları söyledi: "Değişik insanlar değişik yerlerden gelerek Suriye'de savaşıyorlar. Ve bu adamların silahları susmuyor, bir yerlerden cephanelik geliyor. Bu bir yerlerden sürekli olarak geçiyor. Türkiye'ye "dur" dediler, Türkiye durdu. Araplar da bunlara karşı dövüyorlar. Ama cephanelikler tükenmiyor.

IŞİD'i besleyenler insan kaynağının da buraya gelmesini de istiyor. Çünkü içlerindeki aşırı uçları burada eritiyorlar. Yüzlerce insan ölüyor burada. Böylece ABD'ye geri gelenler çekilip kaçanların da kim olduğu belli olmaz.

Kendi içinde suçlu teröristi yakalayıp idam etmeye kalksa sorun ceza hukuku açısından sorun. Halbuki burada savaş sırasında ölüyor, Bir sürü ceza hukukçusu patırtısına da gerek kalmıyor. Bu tespiti herkes konuşuyor, askeri çevreler dahil..."