ABD için hayati tesislerden üçü Türkiye’de

T24 - Son açıklanan Wikileaks belgelerine göre, diplomatların “zarar görmesi halinde ABD çıkarlarının tehlikeye gireceğini” söylediği tesisler arasında Türkiye’den 3 fabrika bulunuyor



Wikileaks, ABD’nin tüm dünyada herhangi bir terörist saldırı düzenlenmesi halinde kendi güvenliği için önemli saydığı tesislerin listesini yayımladı. Milliyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



ABD’li diplomatların, zarar görmesi halinde Amerikan çıkarlarının tehlikeye gireceğini söylediği tesisler arasında Türkiye’den de üç fabrika ile İstanbul Boğazı ve Bakü-Tİflis-Ceyhan boru hattı bulunuyor. ABD’nin kendi güvenliği için önemli atfettiği fabrikalar ise Durma, Baykal ve Ermaksan Metal Fabrikaları.





Yayımlananların en önemlisi



“Bilgi Talebi: Yurtdışında bulunan kritik altyapı ve kilit kaynaklar” başlıklı ABD Dışişleri’ne ait 18 Şubat 2009 tarihli belge, bugüne kadar yayınlananlar arasında en önemlisi sayılıyor. Belgede, dünyanın birçok ülkesindeki petrol boru hatları, iletişim ve ulaşım merkezleriyle diğer önemli hedefler bulunuyor.



Türkiye’nin, Avrasya başlığının ilk maddesini oluşturduğu listede, Fransa ve Danimarka’dan insülin imal eden laboratuvarlar ve denizaltı kabloları, Avustralya’da panzehir üreten bir fabrika, Rusya’dan Novorossiysk limanı ihracat terminali, Endonezya’da kalay madenleri, Kongo’daki bir kobalt madeni gibi dünyanın dört bir köşesinden birçok farklı tesis/mekan yer alıyor. Bu listenin yayımlanması ise dünyada büyük tepkiye yol açtı.





Ülkeleri tehlikeye attılar



Yetkililer, bu listenin yayımlanmasının, teröristler için bir lütuf olduğunu ve adı geçen tesis ve mekanların tehdit altında olduğunu söylediler. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü P.J Crowley, Wikileaks’in kurucusu Julian Assange’ın ABD’yi hedef almak isteken dünyadaki birçok ülkeyi de tehlikeye attığını söyledi. İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague, listenin yayımlanmasının “özellikle kınanmayı hakettiğini”, birçok insanın yaşamının tehdit altığına girdiğini vurguladı. Eski CIA görevlisi John J. LeBeau belgeyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, “İslami militanların aklına potansiyel hedefleri yerleştirecek” dedi. İngiliz Times gazetesi de haberi, “Wikileaks ABD’ye karşı terör hedeflerinin listesini yayınladı” başlığıyla verdi.