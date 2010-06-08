'ABD için fırsatlar tekrar etmeyecektir'

T24- İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, Uranyum Takas Anlaşması'nın ABD'ye bir fırsat olduğunu belirterek, "Fırsatlar tekrar etmeyecektir" dedi. Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) Üçüncü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için İstanbul'da bulunan İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad basın toplantısı düzenledi.



Düzenlediği basın toplantısında Gazze'ye yardım götüren Türk yardım konvoyuna İsrail'in saldırısını sert bir dille eleştiren Ahmedinejad, İsrail'in bu saldırısının kendi yok oluşunun geri sayımını başlattığını ifade etti.



Ahmedinejad, siyonist rejimin kural tanımadığını, tehdit öldürmek, tecavüz ve güvensiz bir ortam oluşturmak için bölgeyi kuşattığını, Türk yardım konvoyunu saldırının da bu özellikleri gösterdiğini belirtti. Ahmedinejad, "Siyonizm rejimi bazı ülkelerin desteği ile ki büyük devletlerin Amerika gibi, tüm hukuki ve yasal kanunları ayak altına almıştır. Bu hiç bir ülke için değer tanımıyor, ne halkların hukuklarını tanıyor. Ne özgürlüklerini. Gördüğümüz bu sahnede iki taraf kendisini açık bir şekilde gösterdi. Bir tarafta insanlığın temiz duyguları vardı. Allah'a tapanlar, aşk ve sevgi, barış, özgürlük ve güvenlik vardı. Karşı tarafta şiddet, vahşet, nefret, esaret, siyonizm rejimin şeytani çığlıkları, yalan, hile, kirlilik vardı. Diyebilirdik ki, öbür tarafta şeytanların bayrağı vardı" dedi. İsrail'in saldırısın sert bir dille eleştiren Ahmedinejad, "İsrail bu saldırı ile kendi yok oluşunun geri sayımını başlatmıştır" dedi.





Ahmedinejad,İsrail'in bu saldırı ile kendi yok oluşunun geri sayımını başlattığını ifade etti. Konuşmasında İranlı ünlük şair Sadi'den örnek veren Mahmud Ahmedinejad, İranlı şairin tüm insanlığı 'bir vücut olarak" nitelendirdiğini belirterek, "Eğer bir organ acı çekerse, diğer organlar da acı çekecek" dedi.

Sopa göstermeye kalkmasınlar



Toplantı sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ahmedinejad, uluslararası olaylarda tüm taraflarla, tüm hükümetlerle sadece siyonizm rejimi dışında herkesle diyalog kurabileceklerini söylediklerini belirtti. Ahmedinejad, "Bazıları eğer bir taraftan bir sopa kaldırırlarsa, İran halkı için diyalogu ortadan kaldıracaklarını düşünüyorlarsa, yanıldıklarını söylemem gerekiyor" dedi. ABD Başkanı Obama'nın, ABD hükümetinin siyasetinde bir takım değişiklik yaratacağını düşündüklerini dile getiren Ahmedinejad, "Gerçi umudumuzu yok ama umutsuz olduğumuzu söylemiyorum. Belki kalan süre zarfında koşulların üstesinden gelebileceğini umuyoruz. Eğer değişiklik yapamazsa, zarar görecek ilk kişi Obama, daha sonra ABD hükümeti olacaktır. Biz her zaman diyaloga hazırız" dedi.

Uranyum Takas Anlaşması ABD için iyi bir fırsat







Türkiye ve Brezilya arasındaki işbirliğine de değinen Ahmedinejad, Türkiye, Brezilya ve İran ortak oturumunun, basit bir sorunu çözmekten çok daha öte bir olay olduğunu, atom programını çözme dışında, bir yolun başlangıcı olduğunu vurguladı. Uranyum takas anlaşmasının ABD için iyi bir fırsat olduğunu da dile getiren Ahmedinejad, "Son yüzyılın tecrübesi bize şunu gösteriyor. Tek yönlü ilişkiler, insanlığa, barışa, adalete karşı olmuştur her zaman. Tüm dünya güvensiz bir ortama sahip. Bu gibi düzenler artık yolun sonuna varmıştır. Biz yeni düzenler ihtiyacını hissediyoruz. Tahran'daki olay şunu gösterdi. Sadece Türkiye, İran, Brezilya değil, belki milletlerin ve devletlerin çoğu artık birtakım temel değişiklik istiyorlar. Tahran'daki toplantı, ABD hükümetine ve onun müttefikleri için bir fırsat yarattı. Biz ümitliydik, şimdi de ümit ediyoruz ki onlar bu fırsatı iyi değerlendirsin. Fırsatlar tekrar olmayacaktır" açıklamasında bulundu.







ABD'nin, Haziran ayın bitmeden BM'de yeni yaptırımların çıkmasını istemesine ilişkin olarak Ahmedinejad, "Sonuçta işbirliği yapılacaksa bu işbirliği tüm alanlarda yapılmalı. Eğer AB hükümeti ve onun müttefikleri bir sopa kaldırırlarsa ve sopayla bizimle konuşacaklarını düşünüyorlarsa bu onların yanıldığını gösteriyor. Bu hiç bir zaman olmayacaktır. Biz saygı, adalet çerçevesinde herkesle görüşüyoruz. Kim terbiyesiz bir dil kullanmak isterse onun cevabını daha önce vermiştik" açıklamasında bulundu.

Gazze'ye yardım konusunu dikkatlice değerlendiriyoruz



İran ordusunun, Gazze'ye bir yadım gemisine eskortluk yapmayı düşünmesine ilişkin bir soru üzerine Ahmedinejad, "Gazze'ye gönderme konusunda da biz muhakkak tüm yönleri dikkatlice değerlendiriyoruz. Yardım konusunda da biz gerekli işleri yapacağız" yanıtını verdi. İstanbul'da düzenlenen toplantıdan beklentilerinin bölgesel yardımlaşmalar, fikir alışverişlerinin güçlendirilmesi ve yeni düzende ilerlemek için yeni koşulların oluşturulması olduğunu belirten Ahmedinejad, "Bu toplantılarda Siyonist rejimin mutlaka mahkum edilecektir. Bu toplantılarda kültürel, güvenlik ve ekonomi alanında işbirliğinde çeşitli kararların alınmasını bekliyoruz. Dünyadaki önemli olaylarda ortak bir görüş bildirmeyi umuyoruz" dedi.





Türkiye, Brezilya, İran işbirliği iyi bir örnektir



Bir gazetecinin, "Türkiye, Brezilya ve İran işbirliği, yeni düzene örnek mi, yaşama ilerleme şansı var mı" şeklindeki sorusuna Ahmedinejad, "Hem bir örnektir, hem bir başlangıçtır. Bu herkesin kalbinin sesidir. Bu deklarasyon gösteriyor ki tüm milletler barışçıl atom enerjisine sahip olabilirler. Dünyaya hakim olacak düzen için önemli bir olaydır" dedi.