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Dünya

ABD İç Güvenlik Bakanı: Kuzey Kore'nin siber saldırıları daha tehlikeli

ABD ve Kuzey Kore arasındaki 'nükleer füze denemesi' gerilimi tırmanıyor

15 Nisan 2017 23:33

ABD İç Güvenlik Bakanı John Kelly, Kuzey Kore'nin siber saldırılarının nükleer saldırılardan daha büyük tehlike arz ettiğini söyledi.

Kelly, "Kuzey Kore'nin ABD'ye füze saldırısının mümkün olduğunu düşünmüyorum. Ama siber alanda tehdit var" dedi.

Kuzey Kore'de bugün kurucu lider Kim Il-sung'un 105. doğum günü olan ulusal bayram 'Güneş Günü' nedeniyle devasa bir askeri geçit töreni yapılmış, gösteride uzun menzilli balistik füzeler de sergilenmişti.

Komşu ülkeler, olası bir nükleer denemeden endişe ediyordu.

ABD Kuzey Kore'ye önleyici vuruş yapabileceği konusunda uyarmış, Pyongyang yönetimi de aynı şekilde karşılık vereceğini duyurmuştu.

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John Kellyabdkuzey kore

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