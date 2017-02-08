ABD İç Güvenlik Bakanı Kelly: Trump'ın vize yasağını ertelemeliydik

Ülkesinin Temsilciler Meclisi'ndeki oturumunda soruları yanıtlayan ABD İç Güvenlik Bakanı John Kelly, Başkan Donald Trump'ın çoğunluğu Müslüman nüfusa sahip 7 ülkeye yönelik vize yasağı hakkında konuştu. Kelly "Uygulamayı bir süre ertelemeliydim, böylece Kongre üyeleriyle konuşabilir ve onları hazırlayabilirdim" dedi.

Yasağın uygulanması konusunda acele ettiklerini kabul eden Kelly, Kongreyi ve komite liderlerini yeteri kadar bilgilendirmeden uygulamaya geçilmesinin 'kendi hatası' olduğunu ifade etti. Kelly, karanameyi imzalamadan önce bir veya iki gün beklense daha doğru olmuş olacağını savundu.

'Yeniden uygulanacağına inanıyorum'

Sputnik’te yer alan habere göre, kararı hemen uygulamaya sokmaktaki amacını 'ABD'ye zarar verebilecek potansiyel tehdit oluşturan kişilerin ülkeye girmesini engellemek' olduğunu iddia eden Kelly, Trump'ın vize yasağı kararının mahkemede en sonunda kabul edilip yeniden uygulanacağına inandığını söyledi.

Trump'ın önceki hafta imzaladığı kararname ile Suriye, Irak, İran, Yemen, Libya, Sudan ve Somali vatandaşlarına 90 günlüğüne vize yasağı getirilmiş, daha sonra Washington’daki bir federal yargıç ülke çapında kararın uygulamasını durdurmuştu.

Meksika sınırına duvar

Vekillerin Meksika sınırına örülmesi planlanan duvarla ilgili sorularını da yanıtlayan Kelly, sınır güvenliği için bu duvarın gerekli olduğunu savunarak, "Elbette tek bir seçenek yok, ancak güneybatı sınırını bariyerle korumak en önemli alternatiflerden biridir" dedi.

Kelly ayrıca, duvar örmenin dışında sınır güvenliği için en üst düzey teknolojiyi de kullanmak gerektiğini öne sürdü.

Bazı cumhuriyetçi senatörler duvara karşı

Trump'ın önceki hafta imzaladığı kararnameyle Meksika sınırına örülmesine onay verdiği duvarla ilgili ABD ile Meksika yönetimleri arasındaki gerginlik sürüyor.

Duvarın inşa masrafını kimin karşılayacağı konusunda iki ülke yetkilileri arasındaki karşılıklı söz düellosu sürerken, bazı Cumhuriyetçi senatörler duvarın yapımına karşı çıkıyor.