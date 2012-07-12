ABD Hürmüz'e 'deniz tilkisi' gönderdi

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma tehdidine karşı ABD bir hamle daha yaptı. ABD, Hürmüz Boğazı'nda İran'ın egemenliğini kırmak için bölgeye insansız denizaltı araçları gönderdi.

Avrupa Birliği'nin 1 Temmuz'dan itibaren İran'a petrol ambargosu başlatmasının ardından İran, Hürmüz Boğazı'nı petrol tankerlerine kapatmak için mecliste bir yasa tasarısı sundu. İran'ın "Hürmüz Boğazı'nı kapatırım" tehdidine ABD ise sessiz kalmadı.

ntvmsnbc'nin haberine göre, Hürmüz Körfezi'ne ay başında takviye savaş uçakları gönderen ABD, bu kez de bölgeye insansız denizaltı araçları gönderdiABD Deniz Kuvvetleri'ne ait "SeaFox" insansız denizaltı araçlarının görevi Hürmüz Boğazı'nda suyun altındaki mayınların yerini tespit ederek, imha etmek.

ABD donanması bünyesindeki 1.2 metre uzunluğunda ve 45 kilogram ağırlığındaki SeaFox denizaltı araçları, sualtı radarı, kamera ve silah taşıyabilme özelliğine sahip.

Amerikan Los Angeles Times gazetesinin haberine göre, ABD Deniz Kuvvetleri'nin geçtiğimiz mayıs ayında satın aldığı SeaFox denizaltı araçları, geçtiğimiz hafta Hürmüz Boğazı'na gönderildi. ABD, SeaFox'ların yanı sıra bölgeye 4 adet MH-53 Sea Dragon helikopteri ve mayın temizleme gemileri de yolladı.

Mayına intihar saldrısı

Denizin altında 300 metre derinlikte mayın arama ve taraması yapan SeaFox denizaltı araçları, gerekli görüldüğü taktirde, tespit ettiği mayınları imha özelliğine sahip. Ancak her biri 100 bin Amerikan doları değerindeki araçlar, mayını patlatırken aynı zamanda kendini de imha ediyor.