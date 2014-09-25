ABD hükümetinden Navajo kabilesine rekor tazminat



Navajo kabilesine anlaşmalarla bırakılan alan Arizona, New Mexico ve Utah eyaletlerinde 70 bin kilometrekarelik bir alanı kapsıyor. Ancak sözkonusu alanın yarısında tarım ve madencilik amaçlı işletmeler faaliyet gösteriyor. Yaklaşık 300 bin nüfuslu Navajo kabilesinin temsilcileri, on yıllardır bu haksızlığın giderilmesi için başta yargı olmak üzere birçok kurum nezdinde girişimde bulunuyordu.

Navajo ve Federal Adalet Bakanlığı yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, ABD hükümetiyle Yerliler arasında sonunda bir uzlaşmaya varıldı. Varılan uzlaşma, yarın Navajo'ların "başkenti", Arizona eyaletindeki Window Rock'ta imzalanacak bir anlaşmayla resmiyet kazanacak. 554 milyon dolar tazminat karşılığında Yerliler konuyla ilgili farklı platformlardaki tüm şikayet ve başvurularını geri alacak.

"The Washington Post" Navajo'lara ödenen miktarı, "ABD hükümetinin şimdiye kadar bir yerli kabileye ödediği en yüksek miktar" olarak tanımladı. ABD hükümeti 2010'dan bu yana benzer anlaşmalarla 80 kadar kabileye 2 milyar doları aşkın tazminat ödedi.