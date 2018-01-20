ABD hükümeti Trump'ın başkanlığının ilk yıl dönümünde kapandı

ABD hükümeti, Cumhuriyetçiler ve Demokratlar bütçe konusunda anlaşamadıkları için Donald Trump’ın başkanlığının ilk yıl dönümünde resmi olarak kapandı.

ABD'nin Doğu Yakası yerel saati ile gece yarısına kadar Demokrat ve Cumhuriyetçi Parti bütçe konusunda yeni bir plan üzerinde anlaşmaya varamadıkları için ülkede 'hükümet krizi' ortaya çıktı ve hükümet çalışmalarını askıya aldı. Buna göre, ABD'de, kriz çözülünceye kadar zorunlu olmayan tüm federal hizmetleri durdurulacak.

Müzakarelerin tıkanmasına, ABD’ye çocuk yaşta gelen göçmenlerin korunmasını sağlayan DACA isimli programa ilişkin anlaşmazlığın neden olduğu belirtiliyor.

ABD Temsilciler Meclisi, 2018 mali yılının dördüncü geçici bütçe tasarısını dün gece 197'ye karşı 230 oyla kabul etmişti ancak tasarının Kongrenin diğer kanadı senatodan geçmesi için Demokratların desteği gerekiyordu.