-ABD hükümeti şarbon kurbanına 2,5 milyon dolar ödeyecek MIAMI (A.A) - 29.11.2011 - Amerikan hükümeti, 2001 yılında düzenlenen şarbon saldırılarında hayatını kaybeden bir fotoğraf editörünün ailesine ve eşine 2,5 milyon dolar ödemeyi kabul etti. AP'nin elde ettiği mahkeme dosyasına göre, ölen kişinin eşi Maureen Stevens, kocası Robert Stevens'ın ölümüyle ilgili diğer iddialardan vazgeçti. Belgeye göre Amerikan hükümeti ise para ödemeyi kabul etti, ancak hatasını üstlenmedi. Stevens davasında hükümet, Savunma Bakanlığına ait laboratuvarda çalışan bir kişinin, Stevens'la birlikte 4 kişinin daha ölümüne yol açan şarbonlu mektuplarda kullanılan şarbona erişimini engelleyemediği için ihmalkarlıkla suçlanmıştı. Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 2001'de 11 Eylül saldırılarından kısa süre sonra düzenlenen şarbon saldırılarını Savunma Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan bir bilim adamının yaptığını açıklamış, Bruce Ivins'i suçlamıştı.