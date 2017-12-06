T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD hükümeti çalışanları ve ailelerinin Batı Şeria ile Eski Kudüs'e girişleri yasaklandı

"ABD vatandaşları kalabalıkların toplandığı, polis veya asker bulunan yerlerden sakınmalıdır"

06 Aralık 2017 06:33

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması anlamına gelen Büyükelçiliği Kudüs'e taşıma planlarını protesto için çağrılar yapılmasının ardından ABD Kudüs Başkonsolosluğu bir açıklama yayımladı. Açıklamada ABD hükümeti çalışanları ve ailelerinin Kudüs'ün surlarla çevrili Eski Şehir bölgesi ile işgal altındaki Batı Şeria'ya girişlerinin yasaklandığı bildirildi.

ABD hükümeti çalışanları ve ailelerinin Kudüs'ün surlarla çevrili Eski Şehir bölgesi ile işgal altındaki Batı Şeria'ya girişlerinin yasaklandığı bildirildi.

Filistinli grupların, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması anlamına gelen Amerikan Büyükelçiliği'ni Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma planınını protesto etmek için çarşamba gününden başlayarak protestolar düzenleme çağrısının ardından ABD'nin Kudüs Başkonsolosluğunca yazılı bir açıklama yapıldı.

"Kalabalıklardan sakının"

Başkonsolosluğun açıklamasında şunlar kaydedildi: "(Filistinliler tarafından) 6 Aralık'tan başlayarak Kudüs ve Batı Şeria'da gösteriler düzenleme yönündeki yoğun çağrılar nedeniyle ABD hükümeti çalışanları ve ailelerinin Kudüs'ün Eski Şehir bölgesine ve Beytüllahim ile Eriha kentleri de dahil Batı Şeria'ya düzenleyecekleri şahsi seyahatler ikinci bir açıklamaya kadar yasaklanmıştır. ABD hükümeti çalışanlarının Kudüs'ün Eski Şehir bölgesine ve Batı Şeria'ya düzenleyeceği resmi ziyaretlere ancak zaruri olması halinde ve ek güvenlik önlemleri altında izin verilecektir. ABD vatandaşları kalabalıkların toplandığı, polis veya asker bulunan yerlerden sakınmalıdır. ABD vatandaşlarına düzenleyecekleri seyahatlerde bu talimatları ve ABD Dışişleri Bakanlığının sağladığı İsrail, Batı Şeria ve Gazze ile ilgili ek rehberliği dikkate alma tavsiyesinde bulunuyoruz."

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Ürdün Kralı Abdullah ile telefon görüşmesi yaparak, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma ve Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma planını dile getirdiği duyurulmuştu.

ETİKETLER

abdhükümetçalışanbatı şeriayasakbüyükelçikonsoloslukaile

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24