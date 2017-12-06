ABD hükümeti çalışanları ve ailelerinin Batı Şeria ile Eski Kudüs'e girişleri yasaklandı

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması anlamına gelen Büyükelçiliği Kudüs'e taşıma planlarını protesto için çağrılar yapılmasının ardından ABD Kudüs Başkonsolosluğu bir açıklama yayımladı. Açıklamada ABD hükümeti çalışanları ve ailelerinin Kudüs'ün surlarla çevrili Eski Şehir bölgesi ile işgal altındaki Batı Şeria'ya girişlerinin yasaklandığı bildirildi.

ABD hükümeti çalışanları ve ailelerinin Kudüs'ün surlarla çevrili Eski Şehir bölgesi ile işgal altındaki Batı Şeria'ya girişlerinin yasaklandığı bildirildi.

Filistinli grupların, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması anlamına gelen Amerikan Büyükelçiliği'ni Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma planınını protesto etmek için çarşamba gününden başlayarak protestolar düzenleme çağrısının ardından ABD'nin Kudüs Başkonsolosluğunca yazılı bir açıklama yapıldı.

"Kalabalıklardan sakının"

Başkonsolosluğun açıklamasında şunlar kaydedildi: "(Filistinliler tarafından) 6 Aralık'tan başlayarak Kudüs ve Batı Şeria'da gösteriler düzenleme yönündeki yoğun çağrılar nedeniyle ABD hükümeti çalışanları ve ailelerinin Kudüs'ün Eski Şehir bölgesine ve Beytüllahim ile Eriha kentleri de dahil Batı Şeria'ya düzenleyecekleri şahsi seyahatler ikinci bir açıklamaya kadar yasaklanmıştır. ABD hükümeti çalışanlarının Kudüs'ün Eski Şehir bölgesine ve Batı Şeria'ya düzenleyeceği resmi ziyaretlere ancak zaruri olması halinde ve ek güvenlik önlemleri altında izin verilecektir. ABD vatandaşları kalabalıkların toplandığı, polis veya asker bulunan yerlerden sakınmalıdır. ABD vatandaşlarına düzenleyecekleri seyahatlerde bu talimatları ve ABD Dışişleri Bakanlığının sağladığı İsrail, Batı Şeria ve Gazze ile ilgili ek rehberliği dikkate alma tavsiyesinde bulunuyoruz."

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Ürdün Kralı Abdullah ile telefon görüşmesi yaparak, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma ve Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma planını dile getirdiği duyurulmuştu.