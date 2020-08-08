ABD, Hong Kong Baş Yöneticisi Lam'e yaptırım uygulanacağını açıkladı

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ABD hükûmeti, Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam ve 10 diğer Çinli ve Hong Konglu yetkiliye yaptırım uygulama kararı aldı.

ABD Hazine Bakanlığı, karara gerekçe olarak özel idari bölgede ifade özgürlüğü ve siyasi özgürlüklere yapılan baskıyı gösterdi.

Washington'ın yaptırım uygulama kararı aldıkları arasında protestoculara aşırı şiddet uygulamakla suçlanan Hong Kong polis kuvvetinin eski ve yeni liderleri, Adalet Bakanı Teresa Cheng ve Güvenlik Bakanı John Lee Ka-chiu var.

Hazine Bakanı Steven Mnuchin, "ABD, Hong Kong halkının yanındadır. Otonomisini baltalayanları hedef almak için tüm araç ve yetkilerimizi kullanacağız" dedi.

Yaptırım uygulanan kişilerin ABD'deki varlıkları dondurulacak ve ülkeyle ticari faaliyette bulunmaları yasaklanacak.

ABD, genellikle bir ülke veya bölgenin liderine direkt olarak yaptırım uygulamaktan kaçınıyordu. Lam'in dışında bu yaptırıma maruz kalanlar İran dini lideri Ali Hamaney ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro oldu.