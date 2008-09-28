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Dünya

ABD-Hindistan nükleer işbirliğine Kongre onayı

Amerikan Temsilciler Meclisi, Hindistan ile yapılan nükleer işbirliği anlaşmasını kabul etti. Başkan George Bush, bunu "büyük gelişme" olarak değerlendirdi.

28 Eylül 2008 03:00

Meclis'te dün gece yapılan oylamada, anlaşma 117'ye karşı 298 oyla kabul edildi.

Senato'da da oya sunulacak anlaşma metninde, Hindistan ile ABD arasında 40 yıllığına sivil nükleer işbirliği yapılması, bu bağlamda ABD'nin Hindistan'a nükleer materyal temin etmesi öngörülüyor.

Bush, oylamadan sonraki açıklamasında memnuniyetini dile getirdi ve bunun Hindistan-ABD ilişkilerinde yepyeni bir sayfa açacağını belirterek, Senato'nun da anlaşmayı kabul etmesini istedi.

Anlaşmaya muhalefet edenler, Hindistan'ın nükleer silahların yayılmasını önleme antlaşmasına taraf olmadığını hatırlatarak, Yeni Delhi ile yapılan nükleer anlaşmasının İran gibi ülkeleri cesaretlendirebileceğini söylüyor.

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