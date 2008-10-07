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Dünya

ABD: Hiçbir uçağımız İran'a inişe zorlanmadı

Irak'taki ABD Ordusu Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada İran'ın bir ABD uçağını inişe zorladığı haberinin gerçekdışı olduğu

07 Ekim 2008 03:00

Irak'taki ABD Ordusu Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada İran'ın bir ABD uçağını inişe zorladığı haberinin gerçekdışı olduğu bildirildi.

Açıklamada, inişe zorlanan uçağın Falcon tipi bir iş jeti olduğu ve içinde Amerikalı personel yer almadığı belirtildi. Irak'taki Amerikan kuvvetlerinin uçak konusunda bir bilgi sahibi olmadığı ve uçağın ABD'ye kayıtlı olmadığına da yer verilen açıklamada ABD askeri uçakları arasında kaybolan olmadığı ifade edildi.

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