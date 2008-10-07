ABD: Hiçbir uçağımız İran'a inişe zorlanmadı

İran ABD uçağını zorla indirdi

Açıklamada, inişe zorlanan uçağın Falcon tipi bir iş jeti olduğu ve içinde Amerikalı personel yer almadığı belirtildi. Irak'taki Amerikan kuvvetlerinin uçak konusunda bir bilgi sahibi olmadığı ve uçağın ABD'ye kayıtlı olmadığına da yer verilen açıklamada ABD askeri uçakları arasında kaybolan olmadığı ifade edildi.