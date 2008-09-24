ABD heyeti, Kerkük’te Türkmenlerle görüştü

Kerkük İl Meclisi Irak Türkmen Cephesi Üyesi Hasan Turan, Irak Türkmen cephesinin ABD'li siyasi heyete, Kerkük'ün özel ve bağımsız bir bölge olduğunu ve Kerkük'ün idaresine tüm tarafların katılmasının gerektiğini iletti.

ABD Büyükelçiliği’nden siyasi bir heyet, Kerkük’e ziyaret gerçekleştirdi. Heyet yalnızca Türkmen temsilcilerle görüştü. Hasan Turan, heyetin Türkmen grubu üyeleri ile bir toplantı yaptığını ve Türkmenlerin durumunu değerlendirdiğini, elde ettikleri bilgi ve görüşleri ABD Hükümeti karar makamlarına aktaracaklarını ifade etti.

Turan, bu ziyaretin geciktiğini, ABD'nin Türkmenlere karşı kusurlu olduğunu, bölgedeki sorunlarının giderilmesinde hiç rol oynamadıklarını ve Kerkük’te yapılan demografik değişime hiç bakmadıklarını ve Türkmenlerin, Kerkük’teki ağırlıklarına rol vermediklerini söyledi.

Öte yandan, ABD Büyükelçiliği’ndeki Siyasi Müsteşar Yardımcısı ve Heyet Başkanı Bryan Sokan, bu ziyaretin amacının Türkmenler’in Kerkük ile ilgili görüşlerini almak olduğunu ve bu ziyaretin büyükelçilikteki sorumluların isteği üzerine yapıldığını belirtti. Sokan ayrıca bu ziyaretin siyasi sahadan uzak olan doktorlar, din adamları, kadın ve sivil toplum kurumları gibi Türkmen insanlarla da görüşmeyi hedeflediğini açıkladı.

Görüşmelerin yalnız Türkmen taraflarla yapılması diğer tarafların tepkisine yol açtı. Kerkük İl Meclisi Cumhuriyetçi Arap Topluluğu Listesi Üyesi Muhammed Kalil, bu heyetin tek tarafla değil tüm taraflarla görüşmesinin gerektiğini söyledi.

Kalil, “Kerkük’te Arap, Türkmen ve Kürtler siyasi ortaklar. ABD'li sorumluların bizim de görüşlerimizi almaları gerekiyor. ABD'li heyetin herhangi bir tarafla görüşme hakkı vardır ama Kerkük’te değil. Çünkü Kerkük meselesi siyasi ve çok önemli ve hassas bir meseledir'' dedi.