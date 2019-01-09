ABD heyeti ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın diyalogu: "Mesaj net verilmiş"

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, dün Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton arasındaki görüşmeye ilişkin detayları kaleme aldı. Sarıkaya yazısında, "Kalın Ankara’nın tepkisini ve hassasiyetlerini iletmiş. Bolton bütün PYD’yi kastettiğini kayda geçirince, “O zaman siz de bu ayrımı belirterek açıklamalarınızı yapın, yoksa bizim Kürtleri katletme gibi bir düşüncemiz olduğu imajını yaratıyorsunuz” karşılığını almış. 'Kürtler ile terör örgütünü bir tutmak önce Kürtlere, hem de bizim zekamıza hakaret olur…' mesajı da net verilmiş" ifadelerini kullandı

Sarıkaya'nın "İşte ABD heyeti ile görüşmeye damga vuran diyaloglar…" başlığıyla (9 Ocak 2019) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Suriye'den çekilme kararı alan ABD’nin bunu bugünden yarına hayata geçireceği sanılıyorsa yanılma yaşanır.

Çünkü planlamaları gereği 5 da ay sürebilir; daha da uzayabilir…

Bütün bunları söyleyebilmeme neden Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim kalın ve beraberindeki Türk heyetinin, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, DAEŞ ile Mücadele Küresel Koalisyon Özel Temsilcisi James Jeffrey ile yaptıkları görüşmede dile getirilen sözler…

Aktarıldığına göre masaya ilk olarak Bolton’un gelmeden önce “Başkan Trump’ın, Türkiye’nin Kürtleri öldürmesine izin vermeyeceğini açıkça belli ettiği” yönündeki sözleri damga vurmuş.

Kalın bu konuda Ankara’nın tepkisini ve hassasiyetlerini iletmiş.

Bolton bu cümlesiyle bütün PYD’yi kastettiğini kayda geçirince, “O zaman siz de bu ayrımı belirterek açıklamalarınızı yapın, yoksa bizim Kürtleri katletme gibi bir düşüncemiz olduğu imajını yaratıyorsunuz” karşılığını almış…

“Kürtler ile terör örgütünü bir tutmak önce Kürtlere, hem de bizim zekamıza hakaret olur…” mesajı da net verilmiş.