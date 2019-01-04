ABD heyeti Ankara Adliyesi'nden ayrıldı

ABD’deki FETÖ kuruluşlarına yönelik soruşturma başlatan FBI’ın temsilcilerinin de aralarında bulunduğu ABD heyeti, görüşmelerinin ardından Ankara Adliyesi’nden ayrıldı.

Ankara Adalet Sarayı'ndaki görüşmeye Terör Suçları Soruşturma Bürosu'ndan sorumlu Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ramazan Dinç, aynı büroda görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ali Alper Saylan, Adalet Bakanlığından bazı görevliler ile FBI yetkililerinin de aralarında bulunduğu ABD heyeti katıldı.

Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonuna bugün saat 10.00 sıralarında geçen heyetler, burada 11 saati aşkın çalışma yaptı.

Çalışmanın bir kısmında, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde bulunduğu belirlenen ve tutuklu bulunan örgütün "sivil imam"larından Kemal Batmaz jandarma tarafından mahkeme salonuna getirildi. Batmaz'a bazı sorular yöneltildi.

Batmaz'ın kimi sorulara "Bu konuda konuşmak istemiyorum" şeklinde yanıtlar verdiği, görüşmede, Batmaz'ın dışında iki kişinin daha telekonferans sistemi üzerinden beyanının alındığı öğrenildi.

Heyetin Ankara'da temasları iki gün sürecek. Görüşmede taraflar, Türkiye'nin sunduğu yeni ‘FETÖ’ delilleri üzerinden kat edilen mesafeyi değerlendirecek.

ABD heyetinin bugünkü görüşmelerle 'FETÖ'ye yönelik soruşturmaların ele alındığı bakanlık düzeyindeki heyetler arası görüşme sayısı 6'ya ulaştı.

Heyet, Amerika Birleşik Devletleri'nde ‘FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar hakkında da Türk yetkililere bilgi verecek.

Toplantı 11 saat sürdü

FETÖ ile ilgili Türkiye'nin ABD'ye sunduğu yeni deliller konusundaki gelişmeleri değerlendirmek ve bilgi almak üzere Ankara Adliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı 11 saat sürdü. ABD ve Türk yetkililer arasında saat 10.30'da başlayan toplantı, 21.30'da sona erdi. İki ülke heyeti, görüşmeler sırasında sadece saat 17.00'de 20 dakikalık mola verdi.

Açıklama yapılmadı

Toplantının ardından ABD heyeti, açıklama yapmadan adliyeden ayrıldı. Toplantı ve içeriği ile ilgili Türk heyetinden de bir açıklama gelmezken, Başsavcılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, daha sonra toplantıya ilişkin resmi bir açıklama yapılacağı öğrenildi.