ABD helikopterleri YPG'lileri Rakka'nın batısına taşıdı

ABD'nin Rakka’yı IŞİD'den almak için düzenleyeceği operasyonun son şekli henüz belirlenmemişken, sahada ABD desteği alan SDG’nin operasyonları sürüyor. ABD ordusu, IŞİD'i Tabka’da iki taraftan sıkıştırmak çoğunluğunu YPG'lilerin oluşturduğu SDG üyelerini helikopterlerle IŞİD mevzilerinin arkasına taşıdı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, PYD/YPG’nin ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG), IŞİD'in Suriye’deki ‘başkenti’ konumundaki Rakka’ya yönelik operasyona devam ederken, ABD’den desteği sürüyor. Rakka’nın yaklaşık 40 km batısında yer alan Tabka Barajı’na yönelik harekâtta baraja doğru kuzeyden ilerleyen SDG güçlerinin bir kısmı salı gecesi Amerikan helikopterleriyle barajın güneyine, IŞİD hattının arkasına taşındı. Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu sözcülerinden Albay Joe Scrocca, bu hamlenin IŞİD'i şaşırttığını ifade etti. ABD güçleri daha önce SDG’ye hava sevki desteği vermemişti.

Howitzer desteği

SDG güçlerinin taşınması sırasında Amerikan güçleri Howitzer obüslerle, Apache helikopterlerle ve savaş uçaklarıyla ateş desteği sağladı. ABD güçlerinin, SDG’ye sağladığı bu avantaj Rakka’ya yönelik operasyonun yeni bir evreye girdiğini gösteriyor. Tabka çevresinde üç amaç var. Bunlardan biri Tabka barajını kontrol altına almak. Baraj, IŞİD için ekonomik açıdan kritik. Bunun yanısıra Tabka kenti ve bölgedeki havalimanı da ABD destekli SDG’nin hedefinde.

5 saat sürdü

Albay Scrocca, "Baraj, kent ve havalimanları IŞİD'in dışarıdan yabancı savaşçı getirmesi, onları barındırması ve dışarıya terör ihraç etmesi açısından hassas önemde ve IŞİD'in Fırat’ın batısında hâkim olduğu bölgelerle son bağlantıları" ifadelerini kullandı. SDG’nin sosyal medya hesapları ile Suriye’deki Kürt internet sitelerinde yer alan fotoğraflarda, ABD askerleri ve SDG içerisinde yer alan YPG’liler görüldü. Bu haberlere göre havadan sevk operasyonu yaklaşık 5 saat sürdü.

Rus maslahatgüzara Ankara'da YPG uyarısı

Dışişleri Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, önceki gün Suriye’de PYD’nin kontrolündeki Afrin bölgesinden açılan ateşle bir askerin şehit olması üzerine Rus maslahatgüzarı önceki gün bakanlığa çağırdıklarını açıkladı. Müftüoğlu, "Rusya ile varılan anlaşma çerçevesinde bu bölgedeki ihlalleri izlemeden Rusya sorumlu olduğu için Rus Maslahatgüzarı çağrılmıştır" dedi.

Tillerson: İşimiz ulus inşaası değil

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, önceki gün Washington’da düzenlenen 68 ülkenin temsil edildiği IŞİD'le mücadele toplantısında Türkiye’nin IŞİD'le mücadele çabalarını övdü ve Fırat Kalkanı’nın IŞİD'in Suriye’nin kuzeyinden başarılı şekilde çıkardığını söyledi. Tillerson, IŞİD karşıtı koalisyonun işinin "ulus inşa etme ya da yeniden yapılanma olmadığı" vurgusunu da yaptı.