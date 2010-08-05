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Dünya

ABD HELİKOPTERLERİ PAKİSTAN'A YARDIMA GİTTİ KALAM (A.A)

05 Ağustos 2010 19:46

-ABD HELİKOPTERLERİ PAKİSTAN'A YARDIMA GİTTİ KALAM (A.A) - 05.08.2010 - Amerikan Chinook helikopterleri, Pakistan'ın kuzeybatısında muson yağmurlarından büyük zarar gören halka yardıma gitti. Associated Press ajansına göre, dağlarda mahsur kalan bölgeye giden helikopterler, kurtarma ve acil gıda yardımı için 12 uçuş yaptı. Svat Vadisi'ni vuran sellerde ve toprak kaymalarında 1500 kişi öldü.  Pakistan'da 4 milyondan fazla insanı etkileyen muson selleri, 80 yıldır kaydedilmiş en ağır muson afeti oldu.

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