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Dünya

ABD helikopterine Pakistan ateşi

Pakistan birliklerinin, sınırlarına giren Amerikan helikopterlerine uyarı ateşi açtığı bildirildi.

15 Eylül 2008 03:00

Pakistanlı güvenlik yetkilileri, bu sabah Pakistan hava sahasına giren Amerikan helikopterlerine uyarı ateşi açıldığını söyledi. Olayın aşiret bölgesi Güney Veziristan'daki Angor Adda köyü yakınlarında meydana geldiği belirtildi.

>> Bush'tan Pakistan'a girişe gizli onay

ABD komandolarının bu ay başında Güney Veziristan'da düzenlediği operasyonda, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 20 dolayında kişi ölmüştü. Sivil kayıplar yüzünden Pakistan ABD'yi protesto etmişti.

Pakistan Genelkurmay Başkanı Eşfak Kayani, geçen hafta yaptığı sert açıklamada, Pakistan topraklarına yabancı birliklerin girmesine izin verilmeyeceğini; Pakistan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğünün ne pahasına olursa olsun savunulacağını ifade etmişti.

Bush'tan 'sınırötesi' onayı 

Amerikan New York Times gazetesi ise geçen hafta yayımladığı bir haberde, ABD Başkanı George Bush'un, Amerikan ordusunun Pakistan'daki kara operasyonlarına, İslamabad'ın onayını almadan gizlice onay verdiğini yazmıştı.

Gazetenin internetteki sayfasında yayımlanan, Amerikalı üst düzey yetkililere dayandırılan haberde, adı açıklanmayan bu yetkililerin, ABD'nin operasyonların gidişatından Pakistan'a bilgi vereceğini, ancak izin istemeyeceğini söylediği belirtildi. (Tempo24)


 

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