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Dünya

ABD HELİKOPTERİ DİRENİŞÇİLERE ATEŞ AÇTI BAĞDAT (A.A)

16 Haziran 2011 01:20

-ABD HELİKOPTERİ DİRENİŞÇİLERE ATEŞ AÇTI BAĞDAT (A.A) - 15.06.2011 - Irak'ın Basra kentinde, ABD'ye ait bir helikopterin direnişçilerin üzerine ateş açması sonucu bir direnişçinin öldüğü bildirildi. Amerikan ordusundan yapılan açıklamada, bir direnişçinin öldüğü, 2'sinin yaralandığı belirtildi. Açıklamada, bu sabah erken saatlerde Basra'daki havalimanına 7 roket atıldığı, helikopterin roket saldırısına karşılık verdiği kaydedildi. Irak'ın güneyindeki liman kenti Basra'da önceki gün düzenlenen intihar saldırısında, 5 kişi ölmüştü.

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