ABD Hazine'sinden fintech ve blockchain harekâtı

ABD Hazine Bakanlığı’nın 31 Temmuz’da yayınladığı yeni fintech raporu, sektördeki yeniliklere daha aktif ve elverişli bir düzenleyici yaklaşım çağrısında bulunurken, bitcoin ve blockchain alanlarına da değiniyor.

Fintech alanında her geçen atılan adımlar ABD hazine Bakanlığı’nı da harekete geçirdi. Fintech alanında yapılan dev inovasyonlardan uzak kalmak istemeyen ancak bu konuda Avrupa’nın hızlı gerisine düşen ABD’de, Hazine Bakanlığı hazırladığı fintech raporuyla yapılması gerekenlerin altını çizdi. ABD Hazine Bakanlığı’nın 31 Temmuz’da yayınladığı yeni fintech raporu, sektördeki yeniliklere daha aktif ve elverişli bir düzenleyici yaklaşım çağrısında bulunurken, bitcoin ve blockchain alanlarına da değiniyor. 222 sayfalık raporda bankacılık dışında kalan finans, fintech ve inovasyon terimlerinin üzerinde önemle durulurken, kripto paralar ve blockchain gibi dağıtık defter teknolojilerine de değiniliyor.

Bloomberg'te yer alan habere göre, raporda genel olarak, ABD hükümetinin yeni finansal teknolojileri teşvik ederken ve mevcut düzenleyici yasaları, bu teknolojilerin evriminin önündeki engelleri kaldıracak şekilde modernize etmeye çalıştığı görülüyor. Rapor aynı zamanda daha akılcı ve özel bir gözetimi savunurken, mevcut düzenlemelerin büyümeyi engelleyebileceğini ortaya koyuyor. Amerika kripto para Borsasına uygulanmakta olan düzenleyici yasaların yeniden oluşturulması, raporun önerdiği çözümlere örnek olarak gösterilebilir.

Finans otoritelerine göre, kripto varlıklara olan ilginin küresel çapta önemli ölçüde arttığına dikkat çeken Hazine, G20’nin gelişmekte olan bu sektörü izlemek için uygun metrikleri belirlemeye yönelik çabalarını ayrı tutuyor. Kripto paraların yatırımcı koruma, kara para aklama ve yasadışı finans rejimleri gibi yasa dışı faaliyetlerde de kullanıldığını dile getiren rapor, yine de bu sistemin finansal sistemlerin verimliliği ve kapsamını artıracak bir güç potansiyeli barındırdığını da ifade ediyor. ABD Hazine Bakanlığı, ülke ekonomisini desteklemek ve küresel rekabet gücünü korumak için düzenleyiciler ve yenilikçiler arasında “simbiyotik bir ilişki” kurulması gerektiğine inanıyor. Bu yüzden, düzenleyicilere doğrudan katılım sağlamak için laboratuarlar, çalışma grupları, inovasyon ofisleri ve diğer kanalların oluşturulma çabalarını teşvik ediyor.