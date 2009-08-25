Akbank, Türkiye'nin en ilginç ortaklık yapısına sahip banka oldu. Yüzde 20 hissesini Citibank'a satan Akbank, bu bankanın ABD'de kamulaştırılmasıyla ilginç bir durumla karşı karşıya kaldı.

Citibank'ın sahibi durumundaki ABD Hazinesi, Citibank'ın Türkiye'deki varlıklarının yüzde 33.6'sını devralmak için BDDK'ya başvurdu.

Kurul bu başvuruyu onaylayınca ABD Hazinesi resmen Akbank'ın ortağı oldu. Böylece ABD Hazine Müsteşarı John Taylor, Akbank Yönetim Kurulu'na üye atayacak.

BDDK, ABD Hazinesi'nin Türkiye'deki Citigroup varlıklarının yüzde 33.6'sını devralmasına izin verdi.

BDDK, bu kararına gerekçe olarak ABD Hazinesi'nin Citigroup'un ana hissedarı konumuna gelmesini gösterdi.

Küresel ekonomik kriz nedeniyle zora düşen Citibank, ABD hükümetinden 45 milyar dolarlık yardım almak zorunda kalmıştı.

2.3 trilyon dolarlık aktifleriyle kriz öncesi dünyanın en büyük bankası konumunda olan Citibank'ın iflas etmesinin yaratacağı etkiden korkan ABD Hazinesi çareyi bankaya ortak olmakta bulmuştu.

ABD Hazinesi'nin verdiği desteğin karşılığında bankanın yüzde 33.6'lık hissesi Hazine'ye geçmişti.