ABD Hazinesi kurtarma planından ilk ödemeleri yaptı

ABD Hazinesi, 700 milyar dolarlık kurtarma paketinden ilk ödemeleri yaptı. Hazine yetkililerinin yayımladığı raporda, ABD'deki 9 büyük bankaya Salı günü yapılan toplam 125 milyar dolarlık ödemelere yer verildi.



Rapora göre, Hazine, Citigroup Inc, JP Morgan Chase & Co. ve Wells Fargo & Co'ya 25'er milyar dolar, Bank of America Corp'a 15 milyar dolar, Merrill Lynch & Co'ya 10 milyar dolar, Bank of New York Mellon'a 3 milyar dolar ve State Street Corp'a 2 milyar dolar verdi.



Goldman Sachs Group Inc ve Morgan Stanley de 10'a milyar dolar yardım aldı.

Kurtarma planı, ulusal bankalara sermaye enjekte ederek, onları tekrar normal kredi sağlayıcılar haline getirmeye çalışıyor.



ABD'nin 9 büyük bankasının üst düzey yöneticileri, 13 Ekim'de Hazine Bakanı Henry Paulson ile bir araya gelerek, programa katılımları konusunda ikna edildiler. Bazı bankaların yöneticileri, bu görüşmede, hükümetten para almaya ihtiyaçları olmadığını ifade ettiler.