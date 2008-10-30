T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

ABD Hazinesi kurtarma planından ilk ödemeleri yaptı

ABD Hazinesi, 700 milyar dolarlık kurtarma paketinden ilk ödemeleri dokuz büyük bankaya 125 milyar dolar olarak yaptı.

30 Ekim 2008 02:00

ABD Hazinesi, 700 milyar dolarlık kurtarma paketinden ilk ödemeleri yaptı. Hazine yetkililerinin yayımladığı raporda, ABD'deki 9 büyük bankaya Salı günü yapılan toplam 125 milyar dolarlık ödemelere yer verildi.

Rapora göre, Hazine, Citigroup Inc, JP Morgan Chase & Co. ve Wells Fargo & Co'ya 25'er milyar dolar, Bank of America Corp'a 15 milyar dolar, Merrill Lynch & Co'ya 10 milyar dolar, Bank of New York Mellon'a 3 milyar dolar ve State Street Corp'a 2 milyar dolar verdi.

Goldman Sachs Group Inc ve Morgan Stanley de 10'a milyar dolar yardım aldı.
Kurtarma planı, ulusal bankalara sermaye enjekte ederek, onları tekrar normal kredi sağlayıcılar haline getirmeye çalışıyor.

ABD'nin 9 büyük bankasının üst düzey yöneticileri, 13 Ekim'de Hazine Bakanı Henry Paulson ile bir araya gelerek, programa katılımları konusunda ikna edildiler. Bazı bankaların yöneticileri, bu görüşmede, hükümetten para almaya ihtiyaçları olmadığını ifade ettiler.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24