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Ekonomi

ABD Hazine'si Fed'e kaynak yaratacak

ABD Hazinesi, ABD Merkez Bankası Fed tarafından gelen bir talep üzerine geçici bir destek programı hazırladığını açıkladı.

17 Eylül 2008 03:00

ABD Hazinesi, ABD Merkez Bankası Fed tarafından gelen bir talep üzerine geçici bir destek programı hazırladığını açıkladı.

ABD Hazinesi hazine tahvilleri satarak Fed'in kullanımı için nakit yaratacak. Üst düzey bir ABD Hazine yetkilisi, bu programın Fed'in bilançosunu yönetmesine yardımcı olacağını söyledi.

ABD Sermaye Piyasası Kurumu (SEC) yatırımcıları korumak ve spekülatif satışları önlemek amacıyla açığa satış işlemlerine yeni kurallar getirdi.

Yarından itibaren yürürlüğe konulacak kurallar bütün şirketlerin hisse senetleri ve işlem yapılan diğer kıymetler için geçerli olacak. Takası 3 gün içerisinde gerçekleşmeyen işlemlere ceza uygulanacak.

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