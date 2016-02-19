ABD Hazine eski Bakanı Summers: 100 dolarlık banknotlar terör finansmanında kullanılıyor

Büyük banknotların terör, vergi kaçırma gibi illegal faaliyetlerde tercih edilen bir ödeme mekanizması haline geldiğine dair tartışmalar artıyor. ABD Hazine eski Bakanı Summers, bu yüzden 100 dolarlık banknotların kaldırılması gerektiğini savundu.

Dünya gazetesinden Evrim Küçük’ün haberine göre, zenginliğin simgelerinden biri haline gelen 100 dolarlık banknotların geleceği tehlikede. Son zamanlarda büyük banknotların ‘suç ve terör’ ile ilişkilendirilmesine dair tartışmalar artarken, 500 euroluk banknot sonrasında ABD’nin 100 dolarlık banknotlarının da tedavülden kaldırılması gündeme geldi. ABD Hazine eski Bakanı Lawrence H. Summers, üzerindeki ABD’li yazar, felsefeci, bilim adamı ve siyasetçinin resmi nedeniyle ‘Benjamin Franklin’ olarak da adlandırılan 100 dolarlık banknotların terörün finansmanında kullanıldığı gerekçesiyle kaldırılması gerektiğini bildirdi.