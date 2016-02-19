T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

ABD Hazine eski Bakanı Summers: 100 dolarlık banknotlar terör finansmanında kullanılıyor

ABD’nin 100 dolarlık banknotlarının da tedavülden kaldırılması gündeme geldi

19 Şubat 2016 17:58

Büyük banknotların terör, vergi kaçırma gibi illegal faaliyetlerde tercih edilen bir ödeme mekanizması haline geldiğine dair tartışmalar artıyor. ABD Hazine eski Bakanı Summers, bu yüzden 100 dolarlık banknotların kaldırılması gerektiğini savundu.

Dünya gazetesinden Evrim Küçük’ün haberine göre, zenginliğin simgelerinden biri haline gelen 100 dolarlık banknotların geleceği tehlikede. Son zamanlarda büyük banknotların ‘suç ve terör’ ile ilişkilendirilmesine dair tartışmalar artarken, 500 euroluk banknot sonrasında ABD’nin 100 dolarlık banknotlarının da tedavülden kaldırılması gündeme geldi. ABD Hazine eski Bakanı Lawrence H. Summers, üzerindeki ABD’li yazar, felsefeci, bilim adamı ve siyasetçinin resmi nedeniyle ‘Benjamin Franklin’ olarak da adlandırılan 100 dolarlık banknotların terörün finansmanında kullanıldığı gerekçesiyle kaldırılması gerektiğini bildirdi.

ETİKETLER

abdamerika100dolarbenjamin franklinterörfinansmandestekhazineeskibakanlawrence summers

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24