ABD Hazine Bakanı Yellen: Servet vergisi Biden'ın hoşuna giden bir şey değil; fakat kurumlar vergisini yüzde 28'e çıkaracağız

Amerikan Hazine Bakanı Janet Yellen, New York Times tarafından düzenlenen online konferansta yaptığı konuşmada servet vergisinin Başkan Joe Biden’ın gündeminde olmadığını belirtti. Yellen, “Servet vergisi tartışıldı ama Başkan Biden’ın beğendiği bir şey değil” dedi.

Arka planı neydi?

Amerika’da tarihe görülmemiş eşitsizliği gidermenin yollarından biri olarak zenginlerden servet vergisi alınması öneriliyordu. T24 yazarı Mustafa Durmuş da, bir dizi yazıyla servet vergisinin uygulama yöntemlerini incelemişti.

Kurumlar vergisi oranı artıyor

Öte yandan Hazine Bakanı Yellen, şirketlerden alınan vergilerin artırılmasının ise gündemlerinde olduğunu vurguladı. Yellen, Biden yönetiminin kurumlar vergisi oranını yüzde 28’e çıkarmayı hedeflediğini belirtti. Hazine Bakanı, sermaye kazançlarından vergi alınmasının da “değerlendirmeye değer” bir görüş olduğunu da kaydetti.

Ekonomi Servisi