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Dünya

ABD Hazine Bakanı Yellen: Koronavirüs varyantlarının iyileşmeyi tehdit etmesinden endişeliyiz

11 Temmuz 2021 10:23

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Koronavirüs'ün yayılan ve dünya genelinde vaka sayılarının artmasına neden olan Delta varyantının, ekonomik iyileşme sürecini tehdit etmesinden endişe duyduklarını söyledi.

AFP'nin aktardığı habere göre, ABD Hazine Bakanı Yellen, Delta varyantının ekonomiye olası etkileri hakkında endişeleri dile getirdi.

Yellen, gazetecilere yaptığı açıklamada "Delta varyantı ve ortaya çıkıp iyileşme sürecini tehdit edecek diğer varyantlar hakkında endişeliyiz. Küresel bir ekonomi olarak dünyanın herhangi bir yerinde yaşananlar bütün ülkeleri etkiler" dedi. 

 

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