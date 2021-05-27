T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

ABD Hazine Bakanı Yellen: Faiz oranları olağanüstü düşük seviyede

27 Mayıs 2021 20:30

Janet YellenABD Hazine Bakanıfaizfaiz oranları
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24