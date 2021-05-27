ABD Hazine Bakanı Yellen: Faiz oranları olağanüstü düşük seviyede

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, "Faiz oranları olağanüstü düşük seviyede ve çoğu ekonomist bu durumun süreceğine inanıyor" dedi.

Janet Yellen, ABD ekonomisi üzerindeki faiz yükünün gelecek on yıl içinde yönetilebilir noktaya geleceğine inandığını söyledi.

Yellen, "Biden'ın yasalaşan hükümet harcamaları planının enflasyona neden olacağını düşünmüyorum ancak ABD ekonomisinde birçok çatlak mevcut. Ekonomi açılıyor ancak bu durum gerçekleşirken insanların hemen işe geçememelerinin çeşitli nedenleri var" şeklinde konuştu.