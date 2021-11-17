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Ekonomi

ABD Hazine Bakanı Yellen'dan Kongre'ye temerrüt uyarısı

Yellen, Hazine'nin 15 Aralık'tan sonra temerrüde düşebileceği konusunda uyarıda bulundu

17 Kasım 2021 11:06

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, yasal borçlanma tavanının artırılması konusunda karara varılamaması halinde 15 Aralık sonrasında Hazine'nin temerrüde düşebileceği konusunda Kongre üyelerini uyardı. 

Foreks'in aktardığına göre Kongre liderlerine bir mektup gönderen Yellen, Hazine'nin federal hükümeti 15 Aralık'a kadar finanse edecek kaynaklara sahip olduğuna güvendiğini, ancak  15 Aralık sonrasında ABD hükümetinin operasyonlarını finanse etmek için ellerinde yeterli kaynağın kalmayacağı uyarısında bulundu.

Yellen mektubunda, belirlenen 15 Aralık tarihinin Başkan Joe Biden'in pazartesi günü imzaladığı altyapı yatırım paketinin yarattığı 550 milyar dolarlık yükümlülükle ilişkili olduğunu, bu paketin Hazine'nin 15 Aralık'a kadar Highway Trust Fund'a otoyollar için 118 milyar dolar aktarmasını gerektirdiğini vurguladı. 

Janet YellentemerrütABDJoe Biden
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